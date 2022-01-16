Кулеба: только Киев и НАТО могут договориться о вступлении Украины в альянс
Глава МИД Украины Кулеба: только Киев и НАТО могут принимать решение о вступлении в альянс
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО остается исключительно за самой страной и государствами-членами альянса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я считаю, что это решение зависит исключительно от Украины и 30 стран-членов НАТО. Украина приняла свое решение уже давно. Мы стремимся к членству в НАТО, как это прописано в нашей конституции и в нашей национальной внешнеполитической стратегии", - заявил дипломат в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, большинство украинцев одобряет курс на вступление в альянс, такая позиция обретает все больше сторонников в стране.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.