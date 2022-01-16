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Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной
Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной - РИА Новости, 16.01.2022
Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной
Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T04:38
2022-01-16T12:23
в мире
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, видеофрагменты которого разместила в Twitter газета Hill.Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о грядущей эскалации на Украине.Он констатировал, что жить приходится "в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи".Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением.В конце декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране власти вводить не планируют.МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к российско-украинской границе, которые Запад, как отмечают в ведомстве, использует как повод для санкционных ультиматумов.Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Переговоры с НАТОВ начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20220115/ukraina-1768032549.html
https://ria.ru/20220115/ssha-1767985270.html
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в мире, украина, россия
04:38 16.01.2022 (обновлено: 12:23 16.01.2022)
 
Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Песков назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, видеофрагменты которого разместила в Twitter газета Hill.
Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", — сказал представитель Кремля, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента".

По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.
Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о грядущей эскалации на Украине.
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Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.
В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением.
В конце декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране власти вводить не планируют.
МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к российско-украинской границе, которые Запад, как отмечают в ведомстве, использует как повод для санкционных ультиматумов.
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Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

Переговоры с НАТО

В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
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