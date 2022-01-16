https://ria.ru/20220116/napadenie-1768131412.html

Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского

Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского - РИА Новости, 16.01.2022

Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела о нападении на вдову певца Александра Градского, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T23:26

2022-01-16T23:26

2022-01-16T23:26

происшествия

московская область (подмосковье)

александр градский

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела о нападении на вдову певца Александра Градского, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье было совершено разбойное нападение на вдову Градского Марину Коташенко. Предварительная сумма ущерба составила 100 миллионов рублей."Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского", - говорится в сообщении.По предварительным данным прокуратуры, в Наро-Фоминском городском округе неустановленные лица угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и забрали у нее крупную сумму денег.Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.

https://ria.ru/20220113/proisshestvie-1767657978.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский