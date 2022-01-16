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Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского - РИА Новости, 16.01.2022
Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела о нападении на вдову певца Александра Градского, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:26
2022-01-16T23:26
происшествия
московская область (подмосковье)
александр градский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела о нападении на вдову певца Александра Градского, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье было совершено разбойное нападение на вдову Градского Марину Коташенко. Предварительная сумма ущерба составила 100 миллионов рублей."Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского", - говорится в сообщении.По предварительным данным прокуратуры, в Наро-Фоминском городском округе неустановленные лица угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и забрали у нее крупную сумму денег.Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский
23:26 16.01.2022
 
Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского

Подмосковная прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Градский
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Александр Градский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела о нападении на вдову певца Александра Градского, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье было совершено разбойное нападение на вдову Градского Марину Коташенко. Предварительная сумма ущерба составила 100 миллионов рублей.
"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского", - говорится в сообщении.
По предварительным данным прокуратуры, в Наро-Фоминском городском округе неустановленные лица угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и забрали у нее крупную сумму денег.
Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Александр Градский
 
 
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