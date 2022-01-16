https://ria.ru/20220116/napadavshiy-1768055852.html

Захвативший заложников в синагоге в Техасе мертв

Захвативший заложников в синагоге в Техасе мертв - РИА Новости, 16.01.2022

Захвативший заложников в синагоге в Техасе мертв

Полиция американского Колливилла в штате Техас подтвердила, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T07:54

2022-01-16T07:54

2022-01-16T18:20

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768114057_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_e490e8db51ec95d904ef1632fa2b0581.jpg

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Полиция американского Колливилла в штате Техас подтвердила, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв.Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге в Колливиле освобождены, они не пострадали. Издание Fort Worth Star-Telegram сообщало со ссылкой на конгрессвумен Бет ван Дайн, что захвативший заложников мертв."Около 9 часов вечера группа по освобождению заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников. Подозреваемый мертв", - сказал начальник полиции Колливилла Майкл Миллер, слова которого приводит телеканал CNN.По данным канала, представитель ФБР Мэтт Десарно заявил на брифинге, что личность подозреваемого установлена, но общественности эту информацию пока не могут сообщить.Захвативший заложников в субботу в синагоге Колливилла удерживал четырех человек, в том числе раввина. Спустя несколько часов он отпустил одного человека. Отмечалось, что захватчик угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане. СМИ сообщали, что речь якобы идет о сестре захватчика Аафии Сиддики, которая получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе. Как позднее информировал телеканал CNN, адвокат Сиддики опроверг информацию, что захвативший заложников был братом ее подзащитной.

https://ria.ru/20220116/zalozhniki-1768049123.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша