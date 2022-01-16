https://ria.ru/20220116/morozy-1768075294.html
Москвичей предупредили о крещенских морозах
Москвичей предупредили о крещенских морозах - РИА Новости, 16.01.2022
Москвичей предупредили о крещенских морозах
На Крещение в Москве ожидаются морозы до минус 12, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:17
2022-01-16T13:17
2022-01-16T19:08
москва
центр "фобос"
погода
московская область (подмосковье)
крещение господне
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Крещение в Москве ожидаются морозы до минус 12, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, еще отзовется скоротечный снег", — рассказал он.Синоптик отметил, что ветер будет задувать с севера, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду."В Москве воздух остынет до минус десяти-двенадцати, по области: на юге и востоке минус семь-двенадцать, на западе и севере до минус 12-17, в самых северных районах Подмосковья до минус 20", — указал Тишковец.При этом он добавил, что из-за северного ветра температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.
https://ria.ru/20220114/prorub-1767818177.html
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москва, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье), крещение господне, евгений тишковец
13:17 16.01.2022 (обновлено: 19:08 16.01.2022)
Москвичей предупредили о крещенских морозах
Синоптик Тишковец: в Москве на Крещение ударят морозы, но не экстремальные