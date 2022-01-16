https://ria.ru/20220116/miting-1768038577.html

Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России

Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России - РИА Новости, 16.01.2022

Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России

Жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T00:15

2022-01-16T00:15

2022-01-16T01:03

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами.Как рассказал РИА Новости один из участников демонстрации, глава "Организации молодых руководителей" Шейх Умар Сумано, многие малийцы считают, что Россия может помочь разрешить существующие в стране проблемы. По словам Сумано, в демонстрации в столице страны Бамако приняли участие тысячи человек, а всего на акции, которые проходили в пятницу в Мали и в других странах с участием малийской диаспоры, вышли около трех-четырех миллионов человек.Митингующие приходили на акцию с плакатами, на которых в том числе благодарили Россию. Сумано рассказал, что это первая подобная акция. По его словам, она была организована спонтанно и никто не пытался заплатить митингующим. Сейчас, по словам Сумано, на улицах Бамако уже тихо, но малийская диаспора продолжает демонстрации в США и во Франции, чтобы выступить в поддержку интересов своего народа.Глава "Организации молодых руководителей" рассказал, что на митингах чувствовались антифранцузские настроения, потому что люди считают, что "источником проблемы Мали была Франция", а сегодняшние повстанцы в Мали действуют "в единстве с самой Францией". Решение же, по его мнению, может прийти из России."Многие в Мали считают, что решение может прийти из России. Говорят, что многие малийцы обучаются в России, Россия поддерживает армию Мали..." - рассказал Сумано. Он заявил, что благодаря России "малийская армия очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной".Активист отметил, что пока не знает, пройдут ли в будущем еще подобные акции. По его словам, это будет оцениваться на основе результатов, которые принесут прошедшие демонстрации.Агентство Франс Пресс в пятницу сообщало, что тысячи граждан Мали вышли на акции протеста в разных городах страны, выступая против жестких санкций, введенных Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). Как отмечало агентство, только на центральной площади в столице Бамако собрались тысячи людей в цветах национального флага. Также большая толпа собралась в городе Тимбукту на севере Мали. Наряду с этим акции проводились и в южных городах.Страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной - за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.Власти Мали в ответ на введение санкций ЭКОВАС закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи.

https://ria.ru/20220113/mali-1767599742.html

https://ria.ru/20220111/nebenzya-1767416568.html

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