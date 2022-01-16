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В ЛНР заявили, что украинский военный подорвался на мине в Донбассе
В ЛНР заявили, что украинский военный подорвался на мине в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2022
В ЛНР заявили, что украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:00
2022-01-16T18:00
в мире
москва
нато
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Во время дооборудования позиций в районе населенного Троицкое произошёл подрыв на мине военнослужащего из состава прикомандированной группы 143-го центра разминирования (ВС Украины - ред.)", - заявил Филипоненко.Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в результате подрыва украинский военнослужащий получил минно-взрывную травму и был госпитализирован."Инцидент произошёл в связи с предоставлением начальником инженерной службы бригады неточной информации об установленных минах", - дополнил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, москва, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
18:00 16.01.2022
 
В ЛНР заявили, что украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Народная милиция ЛНР сообщила, что украинский военный подорвался на мине в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Во время дооборудования позиций в районе населенного Троицкое произошёл подрыв на мине военнослужащего из состава прикомандированной группы 143-го центра разминирования (ВС Украины - ред.)", - заявил Филипоненко.
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Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в результате подрыва украинский военнослужащий получил минно-взрывную травму и был госпитализирован.
"Инцидент произошёл в связи с предоставлением начальником инженерной службы бригады неточной информации об установленных минах", - дополнил Филипоненко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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