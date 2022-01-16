https://ria.ru/20220116/metro-1768125908.html

На синей ветке московского метро восстановили движение поездов

На синей ветке московского метро восстановили движение поездов - РИА Новости, 16.01.2022

На синей ветке московского метро восстановили движение поездов

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T21:33

2022-01-16T21:33

2022-01-16T21:34

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Интервалы движения поездов на западе синей ветки московского метро ранее были увеличены из-за человека на путях."Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.Как сообщал ранее РИА Новости один из очевидцев произошедшего, поезд двигался от станции "Мякинино" и уже начал выезжать на станцию "Строгино", когда произошло резкое торможение. Он отмечал, что, судя по переговорам машиниста, оказавшийся на путях человек жив.

https://ria.ru/20211224/metro-1765282973.html

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2022

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происшествия, московский метрополитен, москва