https://ria.ru/20220116/metro-1768124301.html

На синей ветке московского метро человек упал на пути

На синей ветке московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 16.01.2022

На синей ветке московского метро человек упал на пути

Интервалы движения поездов на западе синей ветки московского метро увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T20:58

2022-01-16T20:58

2022-01-16T20:58

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Интервалы движения поездов на западе синей ветки московского метро увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости один из очевидцев произошедшего, поезд двигался от станции "Мякинино" и уже начал выезжать на станцию "Строгино", когда произошло резкое торможение. Судя по переговорам машиниста, оказавшийся на путях человек жив.

https://ria.ru/20211224/metro-1765282973.html

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происшествия, московский метрополитен, москва