https://ria.ru/20220116/metro-1768124301.html
На синей ветке московского метро человек упал на пути
На синей ветке московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 16.01.2022
На синей ветке московского метро человек упал на пути
Интервалы движения поездов на западе синей ветки московского метро увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T20:58
2022-01-16T20:58
2022-01-16T20:58
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Интервалы движения поездов на западе синей ветки московского метро увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости один из очевидцев произошедшего, поезд двигался от станции "Мякинино" и уже начал выезжать на станцию "Строгино", когда произошло резкое торможение. Судя по переговорам машиниста, оказавшийся на путях человек жив.
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происшествия, московский метрополитен, москва
На синей ветке московского метро человек упал на пути
В Москве на синей ветке метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях