https://ria.ru/20220116/makron-1768059528.html
Макрон оценил попытки диалога между Россией и США
Макрон оценил попытки диалога между Россией и США - РИА Новости, 16.01.2022
Макрон оценил попытки диалога между Россией и США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на фоне украинского кризиса, что приветствует попытки диалога между США и Россией. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:21
2022-01-16T09:21
2022-01-16T09:21
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на фоне украинского кризиса, что приветствует попытки диалога между США и Россией."США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость. Легко ли это? Нет. Я никогда этого не говорил, президент США Джо Байден тоже... Необходимо ли это? Как никогда, если мы не хотим сохранить статус-кво, беспокоящий всех и нашу коллективную безопасность", - заявил Макрон французской еженедельной газете Journal du Dimanche.Он отметил, что Франция и Германия всегда "в духе диалога" вели переговоры между Россией и Украиной по минским соглашениям.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220116/sanktsii-1768003978.html
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в мире, украина, сша, франция, джо байден, эммануэль макрон, россия
Макрон оценил попытки диалога между Россией и США
Президент Франции Макрон приветствует попытки диалога между Россией и США