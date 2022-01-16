https://ria.ru/20220116/lozh-1768051724.html

Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе

Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе - РИА Новости, 16.01.2022

Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе

Американские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России, заявил экс-президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T06:28

2022-01-16T06:28

2022-01-16T07:29

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Американские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России, заявил экс-президент США Дональд Трамп.Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.Трамп заявил, что эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией. После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.Как и все бывшие президенты США, Трамп регулярно получает секретную информацию на брифингах по нацбезопасности.

https://ria.ru/20211208/ignorirovanie-1762672460.html

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в мире, сша, дональд трамп, россия