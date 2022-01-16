https://ria.ru/20220116/liviya-1768101239.html
Визит вице-премьера ПНС Ливии в Россию прорабатывается, сообщил источник
Визит вице-премьера ПНС Ливии в Россию прорабатывается, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2022
Визит вице-премьера ПНС Ливии в Россию прорабатывается, сообщил источник
Визит вице-премьера ПНС Ливии Хусейна аль-Катрани в Россию прорабатывается, но пока сроков нет, заявил РИА Новости диписточник в Москве. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:34
2022-01-16T15:34
2022-01-16T15:34
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Визит вице-премьера ПНС Ливии Хусейна аль-Катрани в Россию прорабатывается, но пока сроков нет, заявил РИА Новости диписточник в Москве.Ранее телеканал "Либья аль-Ахрар" сообщил со ссылкой на самого политика, что он во главе делегации ПНС Ливии в воскресенье прибудет в Россию."Такой визит прорабатывается, но пока его сроки и программа не согласованы. Ливийская сторона сама попросила отложить визит", - отметил собеседник агентства.
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в мире, ливия, москва, россия
Визит вице-премьера ПНС Ливии в Россию прорабатывается, сообщил источник
Диписточник сообщил о подготовке визита вице-премьера ПНС Ливии аль-Катрани в Россию