https://ria.ru/20220116/liviya-1768101239.html

Визит вице-премьера ПНС Ливии в Россию прорабатывается, сообщил источник﻿

Визит вице-премьера ПНС Ливии в Россию прорабатывается, сообщил источник﻿ - РИА Новости, 16.01.2022

Визит вице-премьера ПНС Ливии в Россию прорабатывается, сообщил источник﻿

Визит вице-премьера ПНС Ливии Хусейна аль-Катрани в Россию прорабатывается, но пока сроков нет, заявил РИА Новости диписточник в Москве. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:34

2022-01-16T15:34

2022-01-16T15:34

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Визит вице-премьера ПНС Ливии Хусейна аль-Катрани в Россию прорабатывается, но пока сроков нет, заявил РИА Новости диписточник в Москве.Ранее телеканал "Либья аль-Ахрар" сообщил со ссылкой на самого политика, что он во главе делегации ПНС Ливии в воскресенье прибудет в Россию."Такой визит прорабатывается, но пока его сроки и программа не согласованы. Ливийская сторона сама попросила отложить визит", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211214/vybory-1763757887.html

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