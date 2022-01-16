https://ria.ru/20220116/lavina-1768123453.html

В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН

В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН - РИА Новости, 16.01.2022

В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН

Тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта обнаружено спасателями на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции, сообщает в воскресенье газета... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T20:42

2022-01-16T20:42

2022-01-16T20:44

оон

турция

канада

газиантеп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564285663_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_64781f48db1c86604932d74717aa0699.jpg

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта обнаружено спасателями на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции, сообщает в воскресенье газета Huriyyet.Согласно информации, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес."Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН", - пишет издание.

https://ria.ru/20200205/1564292684.html

турция

канада

газиантеп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, турция, канада, газиантеп