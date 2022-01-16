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В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН
В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН - РИА Новости, 16.01.2022
В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН
Тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта обнаружено спасателями на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции, сообщает в воскресенье газета... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T20:42
2022-01-16T20:44
оон
турция
канада
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта обнаружено спасателями на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции, сообщает в воскресенье газета Huriyyet.Согласно информации, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес."Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН", - пишет издание.
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оон, турция, канада, газиантеп
20:42 16.01.2022 (обновлено: 20:44 16.01.2022)
 
В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН

Huriyyet: в Турции на горнолыжном курорте спасатели обнаружили тело члена-координатора ООН

© AP Photo / IHA/Yilmaz SonmezПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в Турции
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в Турции - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / IHA/Yilmaz Sonmez
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта обнаружено спасателями на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции, сообщает в воскресенье газета Huriyyet.
Согласно информации, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес.
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"Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН", - пишет издание.
 
ООНТурцияКанадаГазиантеп
 
 
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