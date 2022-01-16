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В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом
В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 16.01.2022
В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом
Первые 15 случаев заражения штаммом "омикрон" выявлены в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:25
2022-01-16T13:25
2022-01-16T13:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Первые 15 случаев заражения штаммом "омикрон" выявлены в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей", - написал он в своем аккаунте в Instagram.Губернатор отметил, что штамм "омикрон" подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.Ведерников также сообщил, что система здравоохранения региона готова к новой волне пандемии. Он также призвал жителей вакцинироваться.
https://ria.ru/20220116/omikron-1768070054.html
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В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом
В Псковской области у 15 человек выявили омикрон-штамм, в том числе у двух детей