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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768075781.html
В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом
В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 16.01.2022
В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом
Первые 15 случаев заражения штаммом "омикрон" выявлены в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:25
2022-01-16T13:25
распространение коронавируса
общество
псков
опочецкий район
псковская область
здоровье - общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Первые 15 случаев заражения штаммом "омикрон" выявлены в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей", - написал он в своем аккаунте в Instagram.Губернатор отметил, что штамм "омикрон" подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.Ведерников также сообщил, что система здравоохранения региона готова к новой волне пандемии. Он также призвал жителей вакцинироваться.
https://ria.ru/20220116/omikron-1768070054.html
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общество, псков, опочецкий район, псковская область, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:25 16.01.2022
 
В Псковской области выявили 15 случаев заражения омикрон-штаммом

В Псковской области у 15 человек выявили омикрон-штамм, в том числе у двух детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Первые 15 случаев заражения штаммом "омикрон" выявлены в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей", - написал он в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор отметил, что штамм "омикрон" подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.
Ведерников также сообщил, что система здравоохранения региона готова к новой волне пандемии. Он также призвал жителей вакцинироваться.
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
12:01Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоПсковОпочецкий районПсковская областьЗдоровье - ОбществоМихаил ВедерниковКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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