11:02 16.01.2022 (обновлено: 11:39 16.01.2022)
В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19, за все время — 10 803 534
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят пациенту компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали более 29 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 27 179, темп прироста вырос с 0,25 до 0,27 процента.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4162 (14,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Умерли 686 человек (днем ранее было 723), выписался 22 731 (вчера — 26 584).
Больше всего заразившихся в Москве — 6480 (накануне — 6555), Санкт-Петербурге — 3958, Подмосковье — 3147; меньше всего в Калмыкии (18), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (три).
С марта 2020 года в России выявили 10 803 534 инфицированных, скончались 321 320 человек, выздоровели 9 858 615.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.