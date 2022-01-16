Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065193.html
В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022
В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19
За сутки в стране зарегистрировали более 29 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 27 179, темп прироста вырос с... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:02
2022-01-16T11:39
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757563059_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_f23c4c14977d0b204430f5d101ab55c3.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали более 29 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 27 179, темп прироста вырос с 0,25 до 0,27 процента."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4162 (14,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Умерли 686 человек (днем ранее было 723), выписался 22 731 (вчера — 26 584).Больше всего заразившихся в Москве — 6480 (накануне — 6555), Санкт-Петербурге — 3958, Подмосковье — 3147; меньше всего в Калмыкии (18), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (три).С марта 2020 года в России выявили 10 803 534 инфицированных, скончались 321 320 человек, выздоровели 9 858 615.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767923104.html
https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757563059_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1749d9398e03ffdda8429d5f14b0a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:02 16.01.2022 (обновлено: 11:39 16.01.2022)
 
В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19, за все время — 10 803 534

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят пациенту компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинские работники проводят пациенту компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали более 29 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 27 179, темп прироста вырос с 0,25 до 0,27 процента.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4162 (14,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Умерли 686 человек (днем ранее было 723), выписался 22 731 (вчера — 26 584).
Больше всего заразившихся в Москве — 6480 (накануне — 6555), Санкт-Петербурге — 3958, Подмосковье — 3147; меньше всего в Калмыкии (18), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (три).
Врачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 19:44Распространение коронавируса
Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма
С марта 2020 года в России выявили 10 803 534 инфицированных, скончались 321 320 человек, выздоровели 9 858 615.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 14:22Распространение коронавируса
Вирусолог назвал главные отличия "омикрона" от других штаммов коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
22:56НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
22:47В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел
Лента новостейМолния
Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсекВ Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел