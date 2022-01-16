https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065193.html

В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022

В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19

За сутки в стране зарегистрировали более 29 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 27 179, темп прироста вырос с... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:02

2022-01-16T11:02

2022-01-16T11:39

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали более 29 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 27 179, темп прироста вырос с 0,25 до 0,27 процента."За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4162 (14,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Умерли 686 человек (днем ранее было 723), выписался 22 731 (вчера — 26 584).Больше всего заразившихся в Москве — 6480 (накануне — 6555), Санкт-Петербурге — 3958, Подмосковье — 3147; меньше всего в Калмыкии (18), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (три).С марта 2020 года в России выявили 10 803 534 инфицированных, скончались 321 320 человек, выздоровели 9 858 615.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767923104.html

https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии