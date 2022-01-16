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Российский корабль более недели не может покинуть акваторию Батуми
Российский корабль более недели не может покинуть акваторию Батуми - РИА Новости, 16.01.2022
Российский корабль более недели не может покинуть акваторию Батуми
Корабль под российским флагом, который вошел 7 января в грузинские территориальные воды, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма, сообщило... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:47
2022-01-16T12:47
2022-01-16T14:35
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ТБИЛИСИ, 16 янв — РИА Новости. Корабль под российским флагом, который вошел 7 января в грузинские территориальные воды, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма, сообщило Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии."На якорную стоянку в акватории батумской гавани 7 января 2022 года встал корабль SGV-Flot (IMO 8033089), плавающий под флагом России. На корабле находятся 13 членов экипажа", — говорится в заявлении. Четырнадцатого января служба государственного контроля гавани предупредила судно об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за шестибалльного шторма (скорость ветра составила 12-18 метров в секунду) моряки потеряли возможность маневрировать, и волны стали приближать его к берегу."Несмотря на это, корабль своими силами сумел приостановить ход к берегу", — отметила грузинская сторона.По данным властей, судно постепенно смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь. Территориальные воды Грузии оно пока не покидало.
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грузия, черное море, россия
12:47 16.01.2022 (обновлено: 14:35 16.01.2022)
Российский корабль более недели не может покинуть акваторию Батуми
Российский корабль не может покинуть акваторию Батуми более недели из-за шторма