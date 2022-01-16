https://ria.ru/20220116/konstitutsiya-1768097888.html

В Косово прошла акция протеста из-за запрета референдума по конституции

В Косово прошла акция протеста из-за запрета референдума по конституции - РИА Новости, 16.01.2022

В Косово прошла акция протеста из-за запрета референдума по конституции

Косовские сербы провели мирную акцию протеста в северной части города Косовска-Митровица из-за запрета Приштины на проведение референдума по изменениям в... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:44

2022-01-16T14:44

2022-01-16T14:44

в мире

приштина

италия

франция

елена афанасьева

евросоюз

снг

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Косовские сербы провели мирную акцию протеста в северной части города Косовска-Митровица из-за запрета Приштины на проведение референдума по изменениям в конституции Сербии, передает сербское национальное телевидение.Голосование на референдуме идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8 029 избирательных участках на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенной республике Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически против проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада. Вечером в субботу косовский "парламент" утвердил резолюцию против проведения референдума. Сербский избирком принял решение, что избиратели из Косово и Метохии могут голосовать в четырех городах центральной Сербии – Куршумлии, Рашке, Нови-Пазаре и Вране.Несколько сотен сербов в воскресенье прошли мирным шествием по центру северной части Косовска-Митровицы, где состоялось символическое голосование – в импровизированную избирательную урну несколько человек положили листы с надписями "Да свободе" и "Нет жизни в рабстве". К собравшимся обратился лидер крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Горан Ракич."Сербский народ в Косово и Метохии твердо стоит со своим государством Сербией и хочет голосовать на референдуме об изменениях конституции в сфере правосудия. Требуем от ЕС, стран Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия – ред.) и остальных международных сил сделать обеспечить сербам в Косово право голосовать, так же как было раньше на всех избирательных процессах при соблюдении соглашений, процедур и практики", - цитирует политика телеканал. "Поэтому сейчас заявляю, что сербские выборы (президентские и парламентские – ред.) будут проведены 3 апреля во всех районах Косово", - указал Ракич.Сообщается также, что на голосование в город Куршумлию в центральной Сербии из анклава Грачаница в Косово отправились 23 автобуса с избирателями.Всего, по данным сербского избиркома к 10.00 (12.00 мск), проголосовали 3,61% избирателей, волеизъявление проходит без инцидентов.Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.

https://ria.ru/20220116/serbiya-1768067601.html

https://ria.ru/20220104/mid-1766579658.html

приштина

италия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, приштина, италия, франция, елена афанасьева, евросоюз, снг, александр вучич, альбин курти, россия