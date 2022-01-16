В Косово прошла акция протеста из-за запрета референдума по конституции
Сербы Косово вышли на акцию протеста из-за запрета Приштины референдума по конституции
Флаг Косово в Приштине
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Косовские сербы провели мирную акцию протеста в северной части города Косовска-Митровица из-за запрета Приштины на проведение референдума по изменениям в конституции Сербии, передает сербское национальное телевидение.
Голосование на референдуме идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8 029 избирательных участках на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенной республике Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически против проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада. Вечером в субботу косовский "парламент" утвердил резолюцию против проведения референдума. Сербский избирком принял решение, что избиратели из Косово и Метохии могут голосовать в четырех городах центральной Сербии – Куршумлии, Рашке, Нови-Пазаре и Вране.
Несколько сотен сербов в воскресенье прошли мирным шествием по центру северной части Косовска-Митровицы, где состоялось символическое голосование – в импровизированную избирательную урну несколько человек положили листы с надписями "Да свободе" и "Нет жизни в рабстве". К собравшимся обратился лидер крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Горан Ракич.
"Сербский народ в Косово и Метохии твердо стоит со своим государством Сербией и хочет голосовать на референдуме об изменениях конституции в сфере правосудия. Требуем от ЕС, стран Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия – ред.) и остальных международных сил сделать обеспечить сербам в Косово право голосовать, так же как было раньше на всех избирательных процессах при соблюдении соглашений, процедур и практики", - цитирует политика телеканал. "Поэтому сейчас заявляю, что сербские выборы (президентские и парламентские – ред.) будут проведены 3 апреля во всех районах Косово", - указал Ракич.
Сообщается также, что на голосование в город Куршумлию в центральной Сербии из анклава Грачаница в Косово отправились 23 автобуса с избирателями.
Всего, по данным сербского избиркома к 10.00 (12.00 мск), проголосовали 3,61% избирателей, волеизъявление проходит без инцидентов.
Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.
Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.