https://ria.ru/20220116/kongo-1768099348.html
Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго
Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго - РИА Новости, 16.01.2022
Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго
Одиннадцать человек погибли и еще 10 пострадали в результате нападения в провинции Итури Демократической Республики Конго, сообщает портал 7Sur7 со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:05
2022-01-16T15:05
2022-01-16T15:05
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и еще 10 пострадали в результате нападения в провинции Итури Демократической Республики Конго, сообщает портал 7Sur7 со ссылкой на местные власти.Отмечается, что нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье."На текущий момент, согласно предварительным данным, от рук нападавших погибли 11 мирных жителей и 10 пострадали. Они были убиты в деревне Коконьянге", - заявил Жона Леми Зорабо, глава района Бабоа-Бакоэ.По его мнению, за нападением стоят члены группировки "Объединение для развития Конго" (CODECO) и их союзники, в том числе боевики Патриотического интеграционного фронта Конго (FPIC), которые воспользовались отсутствием вооруженных силы ДР Конго (FARDC) в деревне.СODECO - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.
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в мире, демократическая республика конго
Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго
Одиннадцать человек погибли при нападении на деревню на северо-востоке ДР Конго
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Одиннадцать человек погибли и еще 10 пострадали в результате нападения в провинции Итури Демократической Республики Конго
, сообщает портал 7Sur7
со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье.
"На текущий момент, согласно предварительным данным, от рук нападавших погибли 11 мирных жителей и 10 пострадали. Они были убиты в деревне Коконьянге", - заявил Жона Леми Зорабо, глава района Бабоа-Бакоэ.
По его мнению, за нападением стоят члены группировки "Объединение для развития Конго" (CODECO) и их союзники, в том числе боевики Патриотического интеграционного фронта Конго (FPIC), которые воспользовались отсутствием вооруженных силы ДР Конго (FARDC) в деревне.
СODECO - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.