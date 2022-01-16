https://ria.ru/20220116/kongo-1768099348.html

Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго

Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго - РИА Новости, 16.01.2022

Одиннадцать человек погибли при нападении на северо-востоке ДР Конго

Одиннадцать человек погибли и еще 10 пострадали в результате нападения в провинции Итури Демократической Республики Конго, сообщает портал 7Sur7 со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:05

2022-01-16T15:05

2022-01-16T15:05

в мире

демократическая республика конго

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и еще 10 пострадали в результате нападения в провинции Итури Демократической Республики Конго, сообщает портал 7Sur7 со ссылкой на местные власти.Отмечается, что нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье."На текущий момент, согласно предварительным данным, от рук нападавших погибли 11 мирных жителей и 10 пострадали. Они были убиты в деревне Коконьянге", - заявил Жона Леми Зорабо, глава района Бабоа-Бакоэ.По его мнению, за нападением стоят члены группировки "Объединение для развития Конго" (CODECO) и их союзники, в том числе боевики Патриотического интеграционного фронта Конго (FPIC), которые воспользовались отсутствием вооруженных силы ДР Конго (FARDC) в деревне.СODECO - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.

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