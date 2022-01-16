https://ria.ru/20220116/kompromiss-1768119518.html

Мудрость лидеров России и США позволит достичь компромисса, заявил Песков

Мудрость лидеров России и США позволит достичь компромисса, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2022

Мудрость лидеров России и США позволит достичь компромисса, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN выразил надежду на то, что политическая мудрость лидеров России и США Владимира Путина... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T19:32

2022-01-16T19:32

2022-01-16T19:49

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN выразил надежду на то, что политическая мудрость лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе, но дал понять, что итоги состоявшихся переговоров настраивают на пессимизм.Песков сказал, что Россия хочет видеть серьезное отношение со стороны Запада к ее обеспокоенностям по поводу расширения НАТО и не готова тратить месяц или год на переговоры, где стороны только обозначают свои разногласия."Я искренне верю, что мудрость двух политических лидеров, я имею ввиду мудрость, политическую мудрость президента Путина и политический опыт и политическую мудрость президента Байдена, является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая", - сказал Песков."Критическая ситуация сложилась вокруг обеспокоенностей, национальных обеспокоенностей России. Если мы увидим политическую волю со стороны Вашингтона, чтобы попытаться как-то принять во внимание и обсудить это с нами, то это основа для продолжения. Если мы продолжим получать ответ в том смысле, что нет, это не обсуждается, то это повод для пессимизма", - добавил он.На переговорах о безопасности, прошедших на этой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене, США и их союзники ответили отказом на требование России гарантировать нераспространение НАТО на восток, в том числе за счет бывших советских республик."Мы не хотим видеть переговоры продолжительностью в месяц или год для обсуждения наших разногласий. Мы хотим прямо сейчас чувствовать начало готовности принимать в расчет наши обеспокоенности. К сожалению, этого нет", - сказал Песков."Мы не знаем, каков будет итог (переговоров - ред.). Мы провели эти три сессии переговоров. Есть некоторые взаимопонимания между нами, но в целом, в принципе, мы можем сказать, что мы стоим на разных треках", - добавил Песков в интервью CNN.В понедельник Россия и США провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года.

https://ria.ru/20220116/bayden-1768106764.html

https://ria.ru/20220116/swift-1768110996.html

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