https://ria.ru/20220116/komponenty-1768047756.html

Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация

Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация - РИА Новости, 16.01.2022

Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация

Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной, но если ее применять как... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T03:20

2022-01-16T03:20

2022-01-16T10:59

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то хватит одной прививки, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов говорил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В начале ноября Гинцбург сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/koronavirus-1766031133.html

https://ria.ru/20220115/vaktsina-1767947993.html

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