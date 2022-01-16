03:20 16.01.2022 (обновлено: 10:59 16.01.2022)
Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация
Глава центра Гамалеи Гинцбург заявил, что назальная вакцина будет двухкомпонентной
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то хватит одной прививки, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент", — сказал он.
Ранее заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов говорил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
В начале ноября Гинцбург сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.
29 декабря 2021, 16:30В РоссииЦентр имени Гамалеи: назальный "Спутник" эффективен против омикрон-штамма
Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.