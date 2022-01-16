Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/klubnika-1768060924.html
Любимая россиянами ягода спасет от смертельно опасного жира
Назван способ сжечь опасный для здоровья жир на животе - РИА Новости, 16.01.2022
Любимая россиянами ягода спасет от смертельно опасного жира
Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота, пишет Daily Express. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:48
2022-01-16T17:24
общество
здоровье - общество
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755840415_0:165:1920:1245_1920x0_80_0_0_92d599b867f9d5cb24b4e579a97de832.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота, пишет Daily Express.Висцеральный жир, находящийся в области живота, нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов, что приводит к проблемам с сердцем, а иногда и к ранней смерти. Однако растворимая клетчатка, по словам исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира."На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7 процента за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени", — уточнило СМИ, ссылаясь на ученых.Также авторы напомнили, что клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.
https://ria.ru/20220110/maslo-1767210437.html
https://ria.ru/20220106/med-1766685087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755840415_0:0:1709:1281_1920x0_80_0_0_9b6e2b531b59c34125bfa8a808c0a059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
09:48 16.01.2022 (обновлено: 17:24 16.01.2022)
 
Назван способ сжечь опасный для здоровья жир на животе

Daily Express: клубника помогает избавиться от висцерального жира, вызывающего инфаркт

© Pixabay / SkitterphotoВода с клубникой
Вода с клубникой - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Pixabay / Skitterphoto
Вода с клубникой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота, пишет Daily Express.
Висцеральный жир, находящийся в области живота, нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов, что приводит к проблемам с сердцем, а иногда и к ранней смерти. Однако растворимая клетчатка, по словам исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира.
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 22:00Наука
Ученые назвали продукт, защищающий от многих болезней
"На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7 процента за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени", — уточнило СМИ, ссылаясь на ученых.
Также авторы напомнили, что клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.
Мед - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 02:15
Диетолог назвал мед "страшным" продуктом
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
22:56НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
22:47В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел
Лента новостейМолния
Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсекВ Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел