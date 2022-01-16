https://ria.ru/20220116/klubnika-1768060924.html
Любимая россиянами ягода спасет от смертельно опасного жира
Назван способ сжечь опасный для здоровья жир на животе - РИА Новости, 16.01.2022
Любимая россиянами ягода спасет от смертельно опасного жира
Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота, пишет Daily Express. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:48
2022-01-16T09:48
2022-01-16T17:24
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота, пишет Daily Express.Висцеральный жир, находящийся в области живота, нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов, что приводит к проблемам с сердцем, а иногда и к ранней смерти. Однако растворимая клетчатка, по словам исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира."На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7 процента за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени", — уточнило СМИ, ссылаясь на ученых.Также авторы напомнили, что клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.
https://ria.ru/20220110/maslo-1767210437.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
09:48 16.01.2022 (обновлено: 17:24 16.01.2022)
Назван способ сжечь опасный для здоровья жир на животе
Daily Express: клубника помогает избавиться от висцерального жира, вызывающего инфаркт
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота, пишет Daily Express
.
Висцеральный жир, находящийся в области живота, нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов, что приводит к проблемам с сердцем, а иногда и к ранней смерти. Однако растворимая клетчатка, по словам исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира.
"На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7 процента за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени", — уточнило СМИ, ссылаясь на ученых.
Также авторы напомнили, что клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.