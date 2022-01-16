https://ria.ru/20220116/kiberataki-1768048615.html
Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты
Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты - РИА Новости, 16.01.2022
Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты
Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины, об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T04:09
2022-01-16T04:09
2022-01-16T04:54
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины, об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - приводятся слова Пескова в Twitter издания Hill.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они бездоказательны.В минувшую пятницу пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил о хакерской атаке против сайтов ведомства и ряда других госорганов. На стартовой странице сайта министерства образования и науки появилось сообщение, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь утверждала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, однако речь идет о самой мощной кибератаке за последние годы.СБУ и полиция возбудили уголовное дело, при этом в украинском минкульте заявили, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы. Власти США заявили, что пока не готовы сделать выводов относительно того, кто за этим стоит.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения со стороны Запада в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
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в мире, украина, россия
04:09 16.01.2022 (обновлено: 04:54 16.01.2022)
Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты
Пресс-секретарь президента Песков исключил причастность России к взлому украинских сайтов
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости.
Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины, об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - приводятся слова Пескова в Twitter
издания Hill
.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они бездоказательны.
"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране", - добавил пресс-секретарь.
В минувшую пятницу пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко
заявил о хакерской атаке против сайтов ведомства и ряда других госорганов. На стартовой странице сайта министерства образования и науки появилось сообщение, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь утверждала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, однако речь идет о самой мощной кибератаке за последние годы.
СБУ и полиция возбудили уголовное дело, при этом в украинском минкульте заявили, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы. Власти США заявили, что пока не готовы сделать выводов относительно того, кто за этим стоит.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе
. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения со стороны Запада в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.