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Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты
Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты - РИА Новости, 16.01.2022
Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты
Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины, об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T04:09
2022-01-16T04:54
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины, об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - приводятся слова Пескова в Twitter издания Hill.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они бездоказательны.В минувшую пятницу пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил о хакерской атаке против сайтов ведомства и ряда других госорганов. На стартовой странице сайта министерства образования и науки появилось сообщение, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь утверждала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, однако речь идет о самой мощной кибератаке за последние годы.СБУ и полиция возбудили уголовное дело, при этом в украинском минкульте заявили, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы. Власти США заявили, что пока не готовы сделать выводов относительно того, кто за этим стоит.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения со стороны Запада в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
https://ria.ru/20220115/khakery-1768030319.html
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в мире, украина, россия
04:09 16.01.2022 (обновлено: 04:54 16.01.2022)
 
Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские сайты

Пресс-секретарь президента Песков исключил причастность России к взлому украинских сайтов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины, об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - приводятся слова Пескова в Twitter издания Hill.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они бездоказательны.

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране", - добавил пресс-секретарь.

В минувшую пятницу пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил о хакерской атаке против сайтов ведомства и ряда других госорганов. На стартовой странице сайта министерства образования и науки появилось сообщение, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь утверждала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, однако речь идет о самой мощной кибератаке за последние годы.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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СБУ и полиция возбудили уголовное дело, при этом в украинском минкульте заявили, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы. Власти США заявили, что пока не готовы сделать выводов относительно того, кто за этим стоит.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения со стороны Запада в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
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