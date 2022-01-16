https://ria.ru/20220116/khudozhnik-1768046228.html

Американцы испытали гордость за Россию

Американцы восхитились российскими танкистами - РИА Новости, 16.01.2022

Американцы испытали гордость за Россию

Пользователи американского форума Reddit восхитились российскими танкистами, нарисовавшими конверт с помощью ствола своей боевой машины и прикрепленного к нему... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T02:01

2022-01-16T02:01

2022-01-16T02:01

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit восхитились российскими танкистами, нарисовавшими конверт с помощью ствола своей боевой машины и прикрепленного к нему маркера. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации."Никогда прежде я не испытывал такой гордости за людей, которых не знаю и к кому не имею никакого отношения. И никогда не гордился человеком, который всего лишь нарисовал конверт", - написал SmolStronckBoi."Рисуй, а не воюй!", - считает Cswain56."Он управляет танком точнее, чем я вожу мышкой", - отметил InstantName."Русский танк картину нарисует, немецкий сварит пиво. А американский что?", - задался вопросом DOREMANX."Это Россия", - резюмировал the_friendly_one.Ранее пользователи Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они точно не уступают американским мегаполисам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, россия