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Американцы испытали гордость за Россию
Американцы восхитились российскими танкистами - РИА Новости, 16.01.2022
Американцы испытали гордость за Россию
Пользователи американского форума Reddit восхитились российскими танкистами, нарисовавшими конверт с помощью ствола своей боевой машины и прикрепленного к нему... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T02:01
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в мире
сша
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit восхитились российскими танкистами, нарисовавшими конверт с помощью ствола своей боевой машины и прикрепленного к нему маркера. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации."Никогда прежде я не испытывал такой гордости за людей, которых не знаю и к кому не имею никакого отношения. И никогда не гордился человеком, который всего лишь нарисовал конверт", - написал SmolStronckBoi."Рисуй, а не воюй!", - считает Cswain56."Он управляет танком точнее, чем я вожу мышкой", - отметил InstantName."Русский танк картину нарисует, немецкий сварит пиво. А американский что?", - задался вопросом DOREMANX."Это Россия", - резюмировал the_friendly_one.Ранее пользователи Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они точно не уступают американским мегаполисам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, россия
02:01 16.01.2022
 
Американцы восхитились российскими танкистами

Пользователей Reddit восхитили российские танкисты, нарисовавшие рисунок с помощью ствола

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit восхитились российскими танкистами, нарисовавшими конверт с помощью ствола своей боевой машины и прикрепленного к нему маркера. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
"Никогда прежде я не испытывал такой гордости за людей, которых не знаю и к кому не имею никакого отношения. И никогда не гордился человеком, который всего лишь нарисовал конверт", - написал SmolStronckBoi.
"Рисуй, а не воюй!", - считает Cswain56.
"Он управляет танком точнее, чем я вожу мышкой", - отметил InstantName.
"Русский танк картину нарисует, немецкий сварит пиво. А американский что?", - задался вопросом DOREMANX.
"Это Россия", - резюмировал the_friendly_one.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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