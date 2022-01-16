14:31 16.01.2022 (обновлено: 15:10 16.01.2022)
Женщины в Кабуле выступили против ношения хиджаба
Женщины вышли на улицы Кабула в знак протеста против требований о ношении хиджаба
© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан. Архивное фото
КАБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Женщины вышли на улицы афганской столицы Кабула в знак протеста против требований о ношении хиджаба, сообщила РИА Новости одна из участниц протестов.
По данным источника, женщины вышли на улицы в знак протеста против требований министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, согласно которым женщины должны носить платки и хиджабы.
"Мы вышли ради прав женщин. Мы протестовали мирно. Талибы (движение "Талибан"*) притесняли меня", - заявила одна из участниц протеста.
Отмечается, что против протестующих применили слезоточивый газ.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.