https://ria.ru/20220116/khidzhab-1768080422.html

Женщины в Кабуле выступили против ношения хиджаба

Женщины в Кабуле выступили против ношения хиджаба - РИА Новости, 16.01.2022

Женщины в Кабуле выступили против ношения хиджаба

Женщины вышли на улицы афганской столицы Кабула в знак протеста против требований о ношении хиджаба, сообщила РИА Новости одна из участниц протестов. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:31

2022-01-16T14:31

2022-01-16T15:10

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афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Женщины вышли на улицы афганской столицы Кабула в знак протеста против требований о ношении хиджаба, сообщила РИА Новости одна из участниц протестов.По данным источника, женщины вышли на улицы в знак протеста против требований министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, согласно которым женщины должны носить платки и хиджабы."Мы вышли ради прав женщин. Мы протестовали мирно. Талибы (движение "Талибан"*) притесняли меня", - заявила одна из участниц протеста.Отмечается, что против протестующих применили слезоточивый газ.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kabul-1767377437.html

https://ria.ru/20211229/gosdep-1766042929.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд