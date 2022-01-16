https://ria.ru/20220116/kabul-1768064484.html

В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 16.01.2022

В Кабуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел в афганской провинции Кабул, двое детей погибли, еще несколько мирных жителей получили ранения, сообщил очевидец РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T10:56

2022-01-16T10:56

2022-01-16T12:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

талибан

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КАБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в афганской провинции Кабул, двое детей погибли, еще несколько мирных жителей получили ранения, сообщил очевидец РИА Новости.Бомба взорвалась в автомобиле талибов в районе Баграми."Бомба взорвалась… около 12.00 (по местному времени, 10.30 мск), убила двоих детей и ранила еще несколько мирных жителей", - сообщил РИА Новости очевидец.По информации полиции Кабула, погиб один ребенок, еще четыре человека получили ранения.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767701732.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), афганистан, талибан