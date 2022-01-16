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В Израиле следят за ситуацией с захватом заложников в синагоге в Техасе
В Израиле следят за ситуацией с захватом заложников в синагоге в Техасе - РИА Новости, 16.01.2022
В Израиле следят за ситуацией с захватом заложников в синагоге в Техасе
Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай сообщил, что пристально следит за развитием событий в американском городе Колливилль, штат Техас, где... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T01:57
2022-01-16T01:58
в мире
техас
сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай сообщил, что пристально следит за развитием событий в американском городе Колливилль, штат Техас, где неизвестный захватил заложников в синагоге.По сообщению американского телеканала ABC News, захвативший заложников в синагоге в Колливилле удерживает четверых человек и требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство американского солдата. Пока известно только об одном подозреваемом, указывает телеканал. По данным СМИ, захвативший заложников заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддики, и требует освобождения сестры. Она обвинялась в связях с "Аль-Каидой"* и была осуждена на 86 лет за нападение и покушение на убийство американского солдата, а сейчас содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрт в Техасе.В контакт с мужчиной вступил переговорщик ФБР. Ситуацию с захватом заложников отслеживает Белый дом.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, техас, сша
01:57 16.01.2022 (обновлено: 01:58 16.01.2022)
 
В Израиле следят за ситуацией с захватом заложников в синагоге в Техасе

Израильский министр Шай заявил, что следит за ситуацией с заложниками в синагоге в Техасе

© AFP 2021 / EMIL LIPPEЗахват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас
Захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / EMIL LIPPE
Захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай сообщил, что пристально следит за развитием событий в американском городе Колливилль, штат Техас, где неизвестный захватил заложников в синагоге.
"Внимательно слежу из Израиля за ситуацией с заложниками, происходящей в конгрегации Бет-Изрейел, где еврейская община собралась на субботние службы в Колливилле, штат Техас", - написал министр в Twitter, добавив, что молится о скорейшем разрешении ситуации.
По сообщению американского телеканала ABC News, захвативший заложников в синагоге в Колливилле удерживает четверых человек и требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство американского солдата. Пока известно только об одном подозреваемом, указывает телеканал. По данным СМИ, захвативший заложников заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддики, и требует освобождения сестры. Она обвинялась в связях с "Аль-Каидой"* и была осуждена на 86 лет за нападение и покушение на убийство американского солдата, а сейчас содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрт в Техасе.
В контакт с мужчиной вступил переговорщик ФБР. Ситуацию с захватом заложников отслеживает Белый дом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
01:47
В Далласе взяли под охрану синагоги на фоне захвата заложников в Колливилле
 
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