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Рабочая группа на переговорах в Вене обсудила отмену санкций против Ирана
Рабочая группа на переговорах в Вене обсудила отмену санкций против Ирана - РИА Новости, 16.01.2022
Рабочая группа на переговорах в Вене обсудила отмену санкций против Ирана
Рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:10
2022-01-16T15:35
в мире
иран
тегеран (город)
франция
михаил ульянов
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рабочая группа по снятию санкций сегодня провела встречу в рамках венских переговоров по СВПД", - сообщил Ульянов в Twitter.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.27 декабря стартовал восьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры были приостановлены 31 декабря из-за новогодних праздников и возобновились 3 января.
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в мире, иран, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
15:10 16.01.2022 (обновлено: 15:35 16.01.2022)
 
Рабочая группа на переговорах в Вене обсудила отмену санкций против Ирана

Дипломат Ульянов сообщил, что в Вене обсудили отмену санкций против Ирана

© Фото : @Mikhail Ulyanov/TwitterВстреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Фото : @Mikhail Ulyanov/Twitter
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рабочая группа по снятию санкций сегодня провела встречу в рамках венских переговоров по СВПД", - сообщил Ульянов в Twitter.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
27 декабря стартовал восьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры были приостановлены 31 декабря из-за новогодних праздников и возобновились 3 января.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 13:14
Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана
 
В миреИранТегеран (город)ФранцияМихаил УльяновДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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