https://ria.ru/20220116/iran-1768099683.html

Рабочая группа на переговорах в Вене обсудила отмену санкций против Ирана

Рабочая группа на переговорах в Вене обсудила отмену санкций против Ирана - РИА Новости, 16.01.2022

Рабочая группа на переговорах в Вене обсудила отмену санкций против Ирана

Рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:10

2022-01-16T15:10

2022-01-16T15:35

в мире

иран

тегеран (город)

франция

михаил ульянов

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рабочая группа по снятию санкций сегодня провела встречу в рамках венских переговоров по СВПД", - сообщил Ульянов в Twitter.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.27 декабря стартовал восьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры были приостановлены 31 декабря из-за новогодних праздников и возобновились 3 января.

https://ria.ru/20220114/iran-1767830833.html

иран

тегеран (город)

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в мире, иран, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия