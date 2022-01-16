https://ria.ru/20220116/iran-1768078852.html

Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе

Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе - РИА Новости, 16.01.2022

Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе

Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве на следующей неделе, передает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:12

2022-01-16T14:12

2022-01-16T15:10

политика

иран

москва

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве на следующей неделе, передает телеканал "Россия 1".Кроме того, у президента России запланированы заседание Совета безопасности, личные встречи и международные телефонные переговоры.В середине ноября Путин и Раиси беседовали по телефону. Тогда лидеры обсудили составление нового документа о долгосрочном сотрудничестве, реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Россия — стратегический союзник Ирана. Страны ведут широкое торгово-экономическое, военное и политическое сотрудничество. Москва уже несколько лет занимается строительством иранской АЭС в Бушере. Стороны проводят совместные военные учения. Россия отправляет в Иран партии вакцины от SARS-CoV-2 "Спутник V".Во второй половине сентября страны — участницы ШОС одобрили заявку Тегерана на вступление в организацию. По мнению многих экспертов, это увеличит региональные позиции Ирана, а также расширит сотрудничество со странами ШОС, в том числе и с Россией.

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политика, иран, москва, владимир путин