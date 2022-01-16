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Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе
Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе - РИА Новости, 16.01.2022
Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе
Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве на следующей неделе, передает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T14:12
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политика
иран
москва
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве на следующей неделе, передает телеканал "Россия 1".Кроме того, у президента России запланированы заседание Совета безопасности, личные встречи и международные телефонные переговоры.В середине ноября Путин и Раиси беседовали по телефону. Тогда лидеры обсудили составление нового документа о долгосрочном сотрудничестве, реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Россия — стратегический союзник Ирана. Страны ведут широкое торгово-экономическое, военное и политическое сотрудничество. Москва уже несколько лет занимается строительством иранской АЭС в Бушере. Стороны проводят совместные военные учения. Россия отправляет в Иран партии вакцины от SARS-CoV-2 "Спутник V".Во второй половине сентября страны — участницы ШОС одобрили заявку Тегерана на вступление в организацию. По мнению многих экспертов, это увеличит региональные позиции Ирана, а также расширит сотрудничество со странами ШОС, в том числе и с Россией.
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политика, иран, москва, владимир путин
14:12 16.01.2022 (обновлено: 15:10 16.01.2022)
 
Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе

Президент Путин проведет переговоры с главой Ирана Раиси на следующей неделе в Москве

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве на следующей неделе, передает телеканал "Россия 1".
Кроме того, у президента России запланированы заседание Совета безопасности, личные встречи и международные телефонные переговоры.
В середине ноября Путин и Раиси беседовали по телефону. Тогда лидеры обсудили составление нового документа о долгосрочном сотрудничестве, реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Россия — стратегический союзник Ирана. Страны ведут широкое торгово-экономическое, военное и политическое сотрудничество. Москва уже несколько лет занимается строительством иранской АЭС в Бушере. Стороны проводят совместные военные учения. Россия отправляет в Иран партии вакцины от SARS-CoV-2 "Спутник V".
Во второй половине сентября страны — участницы ШОС одобрили заявку Тегерана на вступление в организацию. По мнению многих экспертов, это увеличит региональные позиции Ирана, а также расширит сотрудничество со странами ШОС, в том числе и с Россией.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 12:46
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана
 
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