https://ria.ru/20220116/intervyu-1768118179.html
Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда
Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда - РИА Новости, 16.01.2022
Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда
Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области, заявил официальный представитель Кремля... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T19:07
2022-01-16T19:07
2022-01-16T19:07
калининград
калининградская область
дмитрий песков
россия
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN."Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России", - сказал он.
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калининград, калининградская область, дмитрий песков, россия
Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда
Песков: Россия не будет обсуждать ни с кем вывод вооружений из Калининградской области