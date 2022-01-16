https://ria.ru/20220116/intervyu-1768118179.html

Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда

Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда - РИА Новости, 16.01.2022

Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда

Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области, заявил официальный представитель Кремля... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T19:07

2022-01-16T19:07

2022-01-16T19:07

калининград

калининградская область

дмитрий песков

россия

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN."Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России", - сказал он.

https://ria.ru/20220116/intervyu-1768115798.html

калининград

калининградская область

россия

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калининград, калининградская область, дмитрий песков, россия