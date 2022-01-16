https://ria.ru/20220116/intervyu-1768115798.html
Песков не исключил принятия контрмер в случае дальнейшего расширения НАТО
Песков не исключил принятия контрмер в случае дальнейшего расширения НАТО - РИА Новости, 16.01.2022
Песков не исключил принятия контрмер в случае дальнейшего расширения НАТО
Россия никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принимать контрмеры в случае дальнейшего расширения НАТО, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:39
2022-01-16T18:39
2022-01-16T20:24
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принимать контрмеры в случае дальнейшего расширения НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не говорим о военных действиях. Это вам нужно понять: никто никому не угрожает военными действиями. Было бы просто сумасшествием так поступать. Но мы будем готовы принять контрмеры. Если вы продолжите говорить: "...Мы не собираемся принимать во внимание ваши обеспокоенности. НАТО продолжит расширяться. Сейчас Украины не будет внутри НАТО, но юридически это будет возможно. Мы не собираемся говорить, что не будем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины, а инфраструктура НАТО останется у ваших границ и со временем даже придвинется еще ближе". Если вы нам это скажете, то нам придется что-то делать", - сказал Песков в интервью CNN.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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дмитрий песков, нато, россия, украина
18:39 16.01.2022 (обновлено: 20:24 16.01.2022)
Песков не исключил принятия контрмер в случае дальнейшего расширения НАТО
Пресс-секретарь президента Песков не исключил контрмер при дальнейшем расширении НАТО