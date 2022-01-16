18:18 16.01.2022 (обновлено: 20:21 16.01.2022)
Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России
Пресс-секретарь Кремля Песков: НАТО — орудие конфронтации, подбирающееся к границам России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. НАТО - это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО в нашем понимании - это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", - сказал Песков в интервью CNN.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.