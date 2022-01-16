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Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России
Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России - РИА Новости, 16.01.2022
Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России
НАТО - это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:18
2022-01-16T20:21
дмитрий песков
нато
россия
сша
москва
сергей лавров
совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. НАТО - это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."НАТО в нашем понимании - это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", - сказал Песков в интервью CNN.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.
https://ria.ru/20220116/vostok-1768113838.html
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html
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дмитрий песков, нато, россия, сша, москва, сергей лавров, совет россия-нато
18:18 16.01.2022 (обновлено: 20:21 16.01.2022)
 
Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России

Пресс-секретарь Кремля Песков: НАТО — орудие конфронтации, подбирающееся к границам России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. НАТО - это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО в нашем понимании - это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", - сказал Песков в интервью CNN.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
18:17
Песков заявил, что США обещали не расширять НАТО на восток
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
18:21
Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину, заявил Песков
 
Дмитрий ПесковНАТОРоссияСШАМоскваСергей ЛавровСовет Россия-НАТО
 
 
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