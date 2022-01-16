https://ria.ru/20220116/idlib-1768127599.html

В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел

В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел - РИА Новости, 16.01.2022

В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T22:47

2022-01-16T22:47

2022-01-16T22:47

в мире

алеппо

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

война в сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156000/33/1560003365_0:128:1745:1109_1920x0_80_0_0_41efb385996a13b45527119df88e7f69.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев на брифинге.Он добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Мембидж и обратно, Аджами – Авшария и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно; в провинции Алеппо по маршруту Метрас - Джубб-Хирада и обратно. А также российскими военнослужащими проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла-Сальхиях и обратно.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220115/idlib-1768031134.html

алеппо

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алеппо, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)