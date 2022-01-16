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В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел
В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел - РИА Новости, 16.01.2022
В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:47
2022-01-16T22:47
2022-01-16T22:47
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алеппо
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
война в сирии
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев на брифинге.Он добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Мембидж и обратно, Аджами – Авшария и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно; в провинции Алеппо по маршруту Метрас - Джубб-Хирада и обратно. А также российскими военнослужащими проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла-Сальхиях и обратно.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220115/idlib-1768031134.html
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в мире, алеппо, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел
В Идлибе боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел