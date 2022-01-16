https://ria.ru/20220116/gosuslugi-1768055975.html

"Госуслуги" разослали предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами

"Госуслуги" разослали предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами - РИА Новости, 16.01.2022

"Госуслуги" разослали предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами

"Госуслуги" разослали предупреждение об участившихся случаях мошенничества: россиян призвали не сообщать никому код из СМС и дали советы по защите аккаунта,... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:01

2022-01-16T08:01

2022-01-16T12:58

общество

технологии

госуслуги

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. "Госуслуги" разослали предупреждение об участившихся случаях мошенничества: россиян призвали не сообщать никому код из СМС и дали советы по защите аккаунта, передает корреспондент РИА Новости.В субботу газета "Коммерсантъ" сообщила, что телефонные мошенники начали звонить пользователям от имени сотрудников сервиса и просить продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к их страницам.В предупреждении подчеркивается, что сотрудники "Госуслуг" никогда не запрашивают такую информацию.Кроме того, рекомендуется использовать дополнительные способы защиты данных — настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС.Ранее в Минцифры сообщали, что служба поддержки "Госуслуг" разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Так, теперь перед отправкой сообщения для смены пароля портал запросит код, а после дополнительные сведения, такие как СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию собирает система, а не сотрудник. Также можно указать секретное слово, которое закрашивается перед вводом кода из СМС.

https://ria.ru/20220106/aferisty-1766454726.html

https://ria.ru/20220115/gosuslugi-1768010117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, госуслуги