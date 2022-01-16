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https://ria.ru/20220116/gazoprovod-1768126901.html
Кипр готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed
Кипр готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed - РИА Новости, 16.01.2022
Кипр готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed
Если проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) будет неосуществим, то его участники готовы рассмотреть альтернативы, заявил президент Кипра Никос РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:02
2022-01-16T22:02
италия
греция
кипр
никос анастасиадис
дональд трамп
россия
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АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Если проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) будет неосуществим, то его участники готовы рассмотреть альтернативы, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис в интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини", комментируя публикации о том, что США считают проект нежизнеспособным.Согласно опубликованному рядом греческих политиков и СМИ неофициальному документу, американская сторона, которая во время президентства Дональда Трампа поддерживала EastMed, теперь передумала и заморозила его строительство. Обоснованием стали экологические причины, финансовая несостоятельность и то, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. Неофициальный документ non paper был разослан трём участникам проекта - Греции, Кипру и Израилю, а также Турции. Позднее официальный представитель посольстве США в Афинах сообщил, что США "сместили фокус" на электрические интерконнекторы, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии, и рассматривают планируемый проект прокладки электрического кабеля EuroAfrica из Египта на Крит и затем на материковую часть Греции, а также проект электрокабеля EuroAsia, который свяжет Израиль, Кипр и европейские электросети.Анастасиадис сказал, что не хотел бы комментировать неофициальные документы."Программа EastMed находится на этапе исследований - как геофизических, так и ее жизнеспособности. Наша позиция остается постоянной: если этот проект практически осуществим и могут быть решены крупные геологические требования, а также он будет экономически жизнеспособным, то есть политическая воля для его реализации", - сказал он."Если этот проект неосуществим, то мы готовы с нашими партнёрами рассмотреть другие альтернативные варианты. В любом случае, изучение и других вариантов, по моему мнению, не вредит интересам кого-либо из нас, и решение будет выбрано с уважением международного права", - сказал президент Кипра.Он добавил, что Европейский Союз признал этот проект как представляющий "общий интерес" и инвестировал в его исследования."В то же время я должен напомнить вам, что ЕС недавно признал природный газ переходным топливом к энергетическому зелёному переходу", - сказал Анастасиадис.По его словам, трёхстороннее сотрудничество Кипра, Греции и Израиля не ограничивается только проектом EastMed, оно распространяется на десятки других областей - экономику, инвестиции, туризм, зеленое развитие, оборону, безопасность и другие.Восточно-Средиземноморский газопровод задумывается для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. East Med может связать Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его планируемая протяженность - 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность - 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января 2020 года Грецией, Израилем, Кипром. К проекту собиралась присоединиться Италия.США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в широком регионе.
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италия, греция, кипр, никос анастасиадис, дональд трамп, россия
22:02 16.01.2022
 
Кипр готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed

Президент Кипра Анастасиадис готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed

© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Газопровод. Архивное фото
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АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Если проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) будет неосуществим, то его участники готовы рассмотреть альтернативы, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис в интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини", комментируя публикации о том, что США считают проект нежизнеспособным.
Согласно опубликованному рядом греческих политиков и СМИ неофициальному документу, американская сторона, которая во время президентства Дональда Трампа поддерживала EastMed, теперь передумала и заморозила его строительство. Обоснованием стали экологические причины, финансовая несостоятельность и то, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. Неофициальный документ non paper был разослан трём участникам проекта - Греции, Кипру и Израилю, а также Турции. Позднее официальный представитель посольстве США в Афинах сообщил, что США "сместили фокус" на электрические интерконнекторы, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии, и рассматривают планируемый проект прокладки электрического кабеля EuroAfrica из Египта на Крит и затем на материковую часть Греции, а также проект электрокабеля EuroAsia, который свяжет Израиль, Кипр и европейские электросети.
Анастасиадис сказал, что не хотел бы комментировать неофициальные документы.
"Программа EastMed находится на этапе исследований - как геофизических, так и ее жизнеспособности. Наша позиция остается постоянной: если этот проект практически осуществим и могут быть решены крупные геологические требования, а также он будет экономически жизнеспособным, то есть политическая воля для его реализации", - сказал он.
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"Если этот проект неосуществим, то мы готовы с нашими партнёрами рассмотреть другие альтернативные варианты. В любом случае, изучение и других вариантов, по моему мнению, не вредит интересам кого-либо из нас, и решение будет выбрано с уважением международного права", - сказал президент Кипра.
Он добавил, что Европейский Союз признал этот проект как представляющий "общий интерес" и инвестировал в его исследования.
"В то же время я должен напомнить вам, что ЕС недавно признал природный газ переходным топливом к энергетическому зелёному переходу", - сказал Анастасиадис.
По его словам, трёхстороннее сотрудничество Кипра, Греции и Израиля не ограничивается только проектом EastMed, оно распространяется на десятки других областей - экономику, инвестиции, туризм, зеленое развитие, оборону, безопасность и другие.
Восточно-Средиземноморский газопровод задумывается для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. East Med может связать Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его планируемая протяженность - 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность - 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января 2020 года Грецией, Израилем, Кипром. К проекту собиралась присоединиться Италия.
США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в широком регионе.
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ИталияГрецияКипрНикос АнастасиадисДональд ТрампРоссия
 
 
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