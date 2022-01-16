https://ria.ru/20220116/gazoprovod-1768126901.html
Кипр готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed
Кипр готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed - РИА Новости, 16.01.2022
Кипр готов рассмотреть альтернативы газопроводу EastMed
Если проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) будет неосуществим, то его участники готовы рассмотреть альтернативы, заявил президент Кипра Никос РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:02
2022-01-16T22:02
2022-01-16T22:02
италия
греция
кипр
никос анастасиадис
дональд трамп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100514/03/1005140354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cba32d7ec50169dc917333edaad77744.jpg
АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Если проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) будет неосуществим, то его участники готовы рассмотреть альтернативы, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис в интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини", комментируя публикации о том, что США считают проект нежизнеспособным.Согласно опубликованному рядом греческих политиков и СМИ неофициальному документу, американская сторона, которая во время президентства Дональда Трампа поддерживала EastMed, теперь передумала и заморозила его строительство. Обоснованием стали экологические причины, финансовая несостоятельность и то, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. Неофициальный документ non paper был разослан трём участникам проекта - Греции, Кипру и Израилю, а также Турции. Позднее официальный представитель посольстве США в Афинах сообщил, что США "сместили фокус" на электрические интерконнекторы, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии, и рассматривают планируемый проект прокладки электрического кабеля EuroAfrica из Египта на Крит и затем на материковую часть Греции, а также проект электрокабеля EuroAsia, который свяжет Израиль, Кипр и европейские электросети.Анастасиадис сказал, что не хотел бы комментировать неофициальные документы."Программа EastMed находится на этапе исследований - как геофизических, так и ее жизнеспособности. Наша позиция остается постоянной: если этот проект практически осуществим и могут быть решены крупные геологические требования, а также он будет экономически жизнеспособным, то есть политическая воля для его реализации", - сказал он."Если этот проект неосуществим, то мы готовы с нашими партнёрами рассмотреть другие альтернативные варианты. В любом случае, изучение и других вариантов, по моему мнению, не вредит интересам кого-либо из нас, и решение будет выбрано с уважением международного права", - сказал президент Кипра.Он добавил, что Европейский Союз признал этот проект как представляющий "общий интерес" и инвестировал в его исследования."В то же время я должен напомнить вам, что ЕС недавно признал природный газ переходным топливом к энергетическому зелёному переходу", - сказал Анастасиадис.По его словам, трёхстороннее сотрудничество Кипра, Греции и Израиля не ограничивается только проектом EastMed, оно распространяется на десятки других областей - экономику, инвестиции, туризм, зеленое развитие, оборону, безопасность и другие.Восточно-Средиземноморский газопровод задумывается для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. East Med может связать Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его планируемая протяженность - 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность - 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января 2020 года Грецией, Израилем, Кипром. К проекту собиралась присоединиться Италия.США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в широком регионе.
https://ria.ru/20220115/gaz-1767948819.html
https://ria.ru/20220114/gaz-1767939251.html
италия
греция
кипр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100514/03/1005140354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c55e659727e15b15c8114c9a1b08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, греция, кипр, никос анастасиадис, дональд трамп, россия
АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости.
Если проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) будет неосуществим, то его участники готовы рассмотреть альтернативы, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис
в интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини"
, комментируя публикации о том, что США
считают проект нежизнеспособным.
Согласно опубликованному рядом греческих политиков и СМИ неофициальному документу, американская сторона, которая во время президентства Дональда Трампа
поддерживала EastMed, теперь передумала и заморозила его строительство. Обоснованием стали экологические причины, финансовая несостоятельность и то, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция
. Неофициальный документ non paper был разослан трём участникам проекта - Греции
, Кипру
и Израилю
, а также Турции. Позднее официальный представитель посольстве США в Афинах
сообщил, что США "сместили фокус" на электрические интерконнекторы, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии, и рассматривают планируемый проект прокладки электрического кабеля EuroAfrica из Египта
на Крит
и затем на материковую часть Греции, а также проект электрокабеля EuroAsia, который свяжет Израиль, Кипр и европейские электросети.
Анастасиадис сказал, что не хотел бы комментировать неофициальные документы.
"Программа EastMed находится на этапе исследований - как геофизических, так и ее жизнеспособности. Наша позиция остается постоянной: если этот проект практически осуществим и могут быть решены крупные геологические требования, а также он будет экономически жизнеспособным, то есть политическая воля для его реализации", - сказал он.
"Если этот проект неосуществим, то мы готовы с нашими партнёрами рассмотреть другие альтернативные варианты. В любом случае, изучение и других вариантов, по моему мнению, не вредит интересам кого-либо из нас, и решение будет выбрано с уважением международного права", - сказал президент Кипра.
Он добавил, что Европейский Союз признал этот проект как представляющий "общий интерес" и инвестировал в его исследования.
"В то же время я должен напомнить вам, что ЕС недавно признал природный газ переходным топливом к энергетическому зелёному переходу", - сказал Анастасиадис.
По его словам, трёхстороннее сотрудничество Кипра, Греции и Израиля не ограничивается только проектом EastMed, оно распространяется на десятки других областей - экономику, инвестиции, туризм, зеленое развитие, оборону, безопасность и другие.
Восточно-Средиземноморский газопровод задумывается для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. East Med может связать Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы
, его планируемая протяженность - 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность - 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января 2020 года Грецией, Израилем, Кипром. К проекту собиралась присоединиться Италия
.
США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России
в широком регионе.