https://ria.ru/20220116/frantsiya-1768125008.html

Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков

Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков - РИА Новости, 16.01.2022

Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков

Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T21:11

2022-01-16T21:11

2022-01-16T21:12

распространение коронавируса

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 16 янв – РИА Новости. Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков.Согласно озвученным спикером Нацсобрания Ришаром Ферраном результатам, за принятие законопроекта проголосовали 215 депутатов, против – 58, семеро воздержались.Законопроект рассматривался парламентом – Нацсобранием и Сенатом – на протяжении почти двух недель.В конце декабря 2021 года на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.Несовершеннолетние от 12 до 15 лет не должны будут предоставлять вакцинный пропуск. Однако от них по-прежнему будет требоваться санитарный пропуск при посещении перечисленных мест.Исполнительная власть планирует ввести в действие новые правила как можно скорее, отмечает телеканал BFMTV.

https://ria.ru/20220105/evropa-1766562633.html

https://ria.ru/20220102/pandemiya-1766426339.html

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в мире, франция, парламент франции, ришар ферран, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19