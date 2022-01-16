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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/frantsiya-1768125008.html
Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков
Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков - РИА Новости, 16.01.2022
Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков
Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T21:11
2022-01-16T21:12
распространение коронавируса
в мире
франция
парламент франции
ришар ферран
вакцинация
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 16 янв – РИА Новости. Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков.Согласно озвученным спикером Нацсобрания Ришаром Ферраном результатам, за принятие законопроекта проголосовали 215 депутатов, против – 58, семеро воздержались.Законопроект рассматривался парламентом – Нацсобранием и Сенатом – на протяжении почти двух недель.В конце декабря 2021 года на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.Несовершеннолетние от 12 до 15 лет не должны будут предоставлять вакцинный пропуск. Однако от них по-прежнему будет требоваться санитарный пропуск при посещении перечисленных мест.Исполнительная власть планирует ввести в действие новые правила как можно скорее, отмечает телеканал BFMTV.
https://ria.ru/20220105/evropa-1766562633.html
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в мире, франция, парламент франции, ришар ферран, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19
21:11 16.01.2022 (обновлено: 21:12 16.01.2022)
 
Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков

Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о вакцинных пропусках

© AP Photo / Michel SpinglerМужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция
Мужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Мужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 янв – РИА Новости. Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков.
Согласно озвученным спикером Нацсобрания Ришаром Ферраном результатам, за принятие законопроекта проголосовали 215 депутатов, против – 58, семеро воздержались.
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Законопроект рассматривался парламентом – Нацсобранием и Сенатом – на протяжении почти двух недель.
В конце декабря 2021 года на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.
Несовершеннолетние от 12 до 15 лет не должны будут предоставлять вакцинный пропуск. Однако от них по-прежнему будет требоваться санитарный пропуск при посещении перечисленных мест.
Исполнительная власть планирует ввести в действие новые правила как можно скорее, отмечает телеканал BFMTV.
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