21:11 16.01.2022 (обновлено: 21:12 16.01.2022)
Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков
Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о вакцинных пропусках
© AP Photo / Michel SpinglerМужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция
© AP Photo / Michel Spingler
Мужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 янв – РИА Новости. Парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков.
Согласно озвученным спикером Нацсобрания Ришаром Ферраном результатам, за принятие законопроекта проголосовали 215 депутатов, против – 58, семеро воздержались.
Законопроект рассматривался парламентом – Нацсобранием и Сенатом – на протяжении почти двух недель.
В конце декабря 2021 года на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.
Несовершеннолетние от 12 до 15 лет не должны будут предоставлять вакцинный пропуск. Однако от них по-прежнему будет требоваться санитарный пропуск при посещении перечисленных мест.
Исполнительная власть планирует ввести в действие новые правила как можно скорее, отмечает телеканал BFMTV.