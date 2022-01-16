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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220116/film-1767893362.html
Создатели "Южного парка" и Кендрик Ламар снимут комедию
Создатели "Южного парка" и Кендрик Ламар снимут комедию - РИА Новости, 16.01.2022
Создатели "Южного парка" и Кендрик Ламар снимут комедию
Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер вместе с рэпером Кендриком Ламаром спродюсируют комедию, сообщает Deadline. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T03:36
2022-01-16T03:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
музыка
южный парк (мультсериал)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер вместе с рэпером Кендриком Ламаром спродюсируют комедию, сообщает Deadline. У проекта пока нет названия и режиссера. Сценарист ленты — Вернон Чатман. Известно, что фильм расскажет о чернокожем парне, который стажируется в музее в качестве актера, изображающего раба в исторической реконструкции. Однажды он узнает, что предки его белой возлюбленной были рабовладельцами и среди тех, кто был под их гнетом — его родственники. Работы над фильмом начнутся весной.
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, южный парк (мультсериал)
03:36 16.01.2022
 
Создатели "Южного парка" и Кендрик Ламар снимут комедию

Создатели "Южного парка" и рэпер Кендрик Ламар снимут комедию

© AP Photo / Invision/Jordan StraussКендрик Ламар с наградами получеными на церимонии MTV Video Music Awards 2017. 27 августа 2017
Кендрик Ламар с наградами получеными на церимонии MTV Video Music Awards 2017. 27 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер вместе с рэпером Кендриком Ламаром спродюсируют комедию, сообщает Deadline.
У проекта пока нет названия и режиссера. Сценарист ленты — Вернон Чатман.
Известно, что фильм расскажет о чернокожем парне, который стажируется в музее в качестве актера, изображающего раба в исторической реконструкции. Однажды он узнает, что предки его белой возлюбленной были рабовладельцами и среди тех, кто был под их гнетом — его родственники.
Работы над фильмом начнутся весной.
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