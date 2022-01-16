https://ria.ru/20220116/film-1767893362.html

Создатели "Южного парка" и Кендрик Ламар снимут комедию

Создатели "Южного парка" и Кендрик Ламар снимут комедию - РИА Новости, 16.01.2022

Создатели "Южного парка" и Кендрик Ламар снимут комедию

Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер вместе с рэпером Кендриком Ламаром спродюсируют комедию, сообщает Deadline. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T03:36

2022-01-16T03:36

2022-01-16T03:36

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южный парк (мультсериал)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер вместе с рэпером Кендриком Ламаром спродюсируют комедию, сообщает Deadline. У проекта пока нет названия и режиссера. Сценарист ленты — Вернон Чатман. Известно, что фильм расскажет о чернокожем парне, который стажируется в музее в качестве актера, изображающего раба в исторической реконструкции. Однажды он узнает, что предки его белой возлюбленной были рабовладельцами и среди тех, кто был под их гнетом — его родственники. Работы над фильмом начнутся весной.

https://ria.ru/20210805/southpark-1744557887.html

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новости культуры, кино и сериалы, музыка, южный парк (мультсериал)