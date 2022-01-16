Отрезанное ухо, захват банка, тату на лице. На что идут фанаты ради звезд
Из-за истерии, творившейся вокруг The Beatles в 1960-х, придумали термин "битломания", обозначающий сильную, граничащую с сумасшествием любовь к группе.
Фанатки оккупировали аэропорты и гостиницы, где появлялись артисты, сносили ограждения, срывали голоса от воплей, бросались на сцену и падали в обмороки на концертах.
Даже штурмовали Букингемский дворец, когда битлов награждали орденами Британской империи.
Экзальтированные поклонницы были везде и во все времена: можно, например, вспомнить легендарное противостояние "лемешисток", поддерживающих тенора Сергея Лемешева, и "козловитянок", восторгающихся его соперником Иваном Козловским.
Из-за истерии, творившейся вокруг The Beatles в 1960-х, придумали термин "битломания", обозначающий сильную, граничащую с сумасшествием любовь к группе.
Фанатки оккупировали аэропорты и гостиницы, где появлялись артисты, сносили ограждения, срывали голоса от воплей, бросались на сцену и падали в обмороки на концертах.
Даже штурмовали Букингемский дворец, когда битлов награждали орденами Британской империи.
Экзальтированные поклонницы были везде и во все времена: можно, например, вспомнить легендарное противостояние "лемешисток", поддерживающих тенора Сергея Лемешева, и "козловитянок", восторгающихся его соперником Иваном Козловским.
Не менее активные поклонники у Аллы Пугачевой. Хотя с фанатами Софии Ротару они не дрались, но для своего кумира бывали по-настоящему опасными.
В 1980-е звезду преследовал настоящий серийный маньяк (его позднее задержали за убийство четырех женщин). В конце 1990-х один из меломанов пробрался к певице в дом и неделю жил в вентиляционной трубе, выходя по ночам и обкрадывая холодильник (почти как в фильме "Паразиты").
Была и такая поклонница, которая ради знакомства со звездой подружилась с шофером певицы. А затем даже вышла за него замуж и родила детей. Она хотела, чтобы Пугачева стала их крестной, но артистка отказалась.
Не менее активные поклонники у Аллы Пугачевой. Хотя с фанатами Софии Ротару они не дрались, но для своего кумира бывали по-настоящему опасными.
В 1980-е звезду преследовал настоящий серийный маньяк (его позднее задержали за убийство четырех женщин). В конце 1990-х один из меломанов пробрался к певице в дом и неделю жил в вентиляционной трубе, выходя по ночам и обкрадывая холодильник (почти как в фильме "Паразиты").
Была и такая поклонница, которая ради знакомства со звездой подружилась с шофером певицы. А затем даже вышла за него замуж и родила детей. Она хотела, чтобы Пугачева стала их крестной, но артистка отказалась.
Фанаты Джастина Бибера тоже готовы на многое. Один сделал множество пластических операций, чтобы стать копией артиста. В результате он отобрал у певца часть славы, что самому Биберу не понравилось.
Не в восторге был певец и от выходки зрителя на шоу в Дубае. Артист исполнял на за роялем один из номеров. Из ниоткуда на сцене возник парень и, подбежав, попытался обнять Джастина со спины.
Секьюрити среагировали быстро: буквально через секунду оттеснили поклонника в одну сторону, а Бибер отскочил в другую. И вовремя: из-за потасовки рояль с грохотом упал на сцену, чудом никого не придавив. Ну а Бибер продолжил выступление.
Фанаты Джастина Бибера тоже готовы на многое. Один сделал множество пластических операций, чтобы стать копией артиста. В результате он отобрал у певца часть славы, что самому Биберу не понравилось.
Не в восторге был певец и от выходки зрителя на шоу в Дубае. Артист исполнял на за роялем один из номеров. Из ниоткуда на сцене возник парень и, подбежав, попытался обнять Джастина со спины.
Секьюрити среагировали быстро: буквально через секунду оттеснили поклонника в одну сторону, а Бибер отскочил в другую. И вовремя: из-за потасовки рояль с грохотом упал на сцену, чудом никого не придавив. Ну а Бибер продолжил выступление.
Сюрреалистичная история произошла с Моби. В 1990-х в Торонто во время ночного рейва на него напало трехметровое дерево.
Это был фанат в костюме: он забрался на сцену и вел себя довольно агрессивно.
Как потом вспоминал артист, все решили, что так задумано и это просто часть шоу.
Поэтому музыканту пришлось самостоятельно отбиваться от назойливого растения, пока толпа ликовала на танцполе.
Сюрреалистичная история произошла с Моби. В 1990-х в Торонто во время ночного рейва на него напало трехметровое дерево.
Это был фанат в костюме: он забрался на сцену и вел себя довольно агрессивно.
Как потом вспоминал артист, все решили, что так задумано и это просто часть шоу.
Поэтому музыканту пришлось самостоятельно отбиваться от назойливого растения, пока толпа ликовала на танцполе.
Джаред Лето — не только актер, но и музыкант группы 30 Seconds to Mars, а также ценитель искусства. Возможно, поэтому он довольно спокойно отреагировал, когда один из фанатов прислал ему в подарок отрезанное ухо.
"Это было очень странно, — рассказывал актер. — Целое ухо! Там еще была записка: "Ты слушаешь?" Это что-то в стиле Ван Гога".
На вопрос, как он поступил с подарком, Лето ответил, что проколол в нем дырку и носил как кулон. Скорее всего, это шутка: артист любит эпатировать и сам часто шокирует коллег. Например, партнерше по "Отряду самоубийц" Марго Робби отправил черную коробку, в которой оказалась живая крыса.
Джаред Лето — не только актер, но и музыкант группы 30 Seconds to Mars, а также ценитель искусства. Возможно, поэтому он довольно спокойно отреагировал, когда один из фанатов прислал ему в подарок отрезанное ухо.
"Это было очень странно, — рассказывал актер. — Целое ухо! Там еще была записка: "Ты слушаешь?" Это что-то в стиле Ван Гога".
На вопрос, как он поступил с подарком, Лето ответил, что проколол в нем дырку и носил как кулон. Скорее всего, это шутка: артист любит эпатировать и сам часто шокирует коллег. Например, партнерше по "Отряду самоубийц" Марго Робби отправил черную коробку, в которой оказалась живая крыса.
Носить одежду, такую же, как у звезды, делать одинаковые татуировки в тех же местах — поклоннице британской певицы Джесси Джей этого было мало.
Джесси в 2011 году сломала ногу и выступала на концерте в гипсе. Спустя какое-то время певица получила от фанатки сообщение о том, что она готова пойти на все, лишь бы быть похожей на Джесси. И фото — в гипсе на той же ноге.
Носить одежду, такую же, как у звезды, делать одинаковые татуировки в тех же местах — поклоннице британской певицы Джесси Джей этого было мало.
Джесси в 2011 году сломала ногу и выступала на концерте в гипсе. Спустя какое-то время певица получила от фанатки сообщение о том, что она готова пойти на все, лишь бы быть похожей на Джесси. И фото — в гипсе на той же ноге.
Кстати, о татуировках. Поклонник Майли Сайрус признался в Сети, что сделал 27 рисунков на теле, посвященных певице. А фанатка рэпера Дрейка вытатуировала имя кумира у себя на лбу! Дрейк, узнав о столь необычном жесте, даже пожелал с ней встретиться.
"Я хочу понять, что произошло. Но это круто, это невероятный шаг", — говорил певец.
А вот тату-мастера музыкант осудил, посоветовав не попадаться ему на глаза. Тот, в свою очередь, оправдался тем, что просто выполнял заказ.
Сам Дрейк однажды признался, что хотел бы набить тату с лицом Селин Дион. Но певица попросила его не делать этого.
Кстати, о татуировках. Поклонник Майли Сайрус признался в Сети, что сделал 27 рисунков на теле, посвященных певице. А фанатка рэпера Дрейка вытатуировала имя кумира у себя на лбу! Дрейк, узнав о столь необычном жесте, даже пожелал с ней встретиться.
"Я хочу понять, что произошло. Но это круто, это невероятный шаг", — говорил певец.
А вот тату-мастера музыкант осудил, посоветовав не попадаться ему на глаза. Тот, в свою очередь, оправдался тем, что просто выполнял заказ.
Сам Дрейк однажды признался, что хотел бы набить тату с лицом Селин Дион. Но певица попросила его не делать этого.
Фермер из Мэриленда выкосил собственное кукурузное поле размером в пять гектаров так, чтобы получился портрет певицы Тейлор Свифт.
Увидеть его можно было только с высоты птичьего полета, но Свифт оценила старания и разместила фото шедевра у себя в Instagram.
Впрочем, некоторые поклонники артистки настроены еще более авантюрно: один их них ради встречи с Тейлор переплыл залив, чтобы попасть на ее частный пляж. Свифт это не оценила и позвала охрану.
Фермер из Мэриленда выкосил собственное кукурузное поле размером в пять гектаров так, чтобы получился портрет певицы Тейлор Свифт.
Увидеть его можно было только с высоты птичьего полета, но Свифт оценила старания и разместила фото шедевра у себя в Instagram.
Впрочем, некоторые поклонники артистки настроены еще более авантюрно: один их них ради встречи с Тейлор переплыл залив, чтобы попасть на ее частный пляж. Свифт это не оценила и позвала охрану.
Фанаты-авантюристы есть и у российских звезд. В 2020-м поклонник Ольги Бузовой напал на одно из отделений банка в Москве, взял нескольких посетителей в заложники и требовал встречи с артисткой.
Бузова была шокирована, собиралась приехать на переговоры, но полицейским удалось обезвредить злоумышленника и освободить заложников.
Уже потом певица рассказывала, что с ней бывали ситуации, когда поклонники после концерта кидались на машину, а однажды на нее напали на сцене, из-за чего Бузова разбила губу.
Фанаты-авантюристы есть и у российских звезд. В 2020-м поклонник Ольги Бузовой напал на одно из отделений банка в Москве, взял нескольких посетителей в заложники и требовал встречи с артисткой.
Бузова была шокирована, собиралась приехать на переговоры, но полицейским удалось обезвредить злоумышленника и освободить заложников.
Уже потом певица рассказывала, что с ней бывали ситуации, когда поклонники после концерта кидались на машину, а однажды на нее напали на сцене, из-за чего Бузова разбила губу.
Чуть более безобидную выходку наблюдали зрители "Премии Муз-ТВ" 2019 года, когда Егор Крид исполнял дуэтом с Валерий песню "Часики".
К ним подошла какая-то девушка и принялась танцевать со звездами в такт мелодии.
Охрана быстро поняла, что это не часть шоу, и сопроводила фанатку за кулисы.
Чуть более безобидную выходку наблюдали зрители "Премии Муз-ТВ" 2019 года, когда Егор Крид исполнял дуэтом с Валерий песню "Часики".
К ним подошла какая-то девушка и принялась танцевать со звездами в такт мелодии.
Охрана быстро поняла, что это не часть шоу, и сопроводила фанатку за кулисы.