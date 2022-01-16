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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220116/fanaty-1767709006.html
Отрезанное ухо, захват банка, тату на лице. На что идут фанаты ради звезд
Отрезанное ухо, захват банка, тату на лице. На что идут фанаты ради звезд - РИА Новости, 16.01.2022
Отрезанное ухо, захват банка, тату на лице. На что идут фанаты ради звезд
В мире отмечают День "Битлз": фанаты на репите слушают "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be". Дата не случайна: в этот день в 1957-м открылся клуб The... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T08:00
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the beatles
культура
алла пугачева
ольга бузова
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джаред лето
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В мире отмечают День "Битлз": фанаты на репите слушают "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be". Дата не случайна: в этот день в 1957-м открылся клуб The Caveman, где начинала ливерпульская четверка, а в 1964-м трек "I Want To Hold Your Hand" вышел на первое место хит-парада США, после чего битломания стала глобальным явлением.Поклонники звезд часто ведут себя экстравагантно. Проникают в дома кумиров, делают татуировки с их именами, меняют внешность, иногда даже угрожают. О самых необычных фанатских выходках — в материале РИА Новости.
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the beatles, фото, алла пугачева, ольга бузова, валерия (алла перфилова), джаред лето, джастин бибер, винсент ван гог, тейлор свифт (певица), дрейк, егор крид, знаменитости, музыка, майли сайрус
08:00 16.01.2022 (обновлено: 08:09 16.01.2022)
 

Отрезанное ухо, захват банка, тату на лице. На что идут фанаты ради звезд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В мире отмечают День "Битлз": фанаты на репите слушают "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be". Дата не случайна: в этот день в 1957-м открылся клуб The Caveman, где начинала ливерпульская четверка, а в 1964-м трек "I Want To Hold Your Hand" вышел на первое место хит-парада США, после чего битломания стала глобальным явлением.
Поклонники звезд часто ведут себя экстравагантно. Проникают в дома кумиров, делают татуировки с их именами, меняют внешность, иногда даже угрожают. О самых необычных фанатских выходках — в материале РИА Новости.
© AP Photo

Из-за истерии, творившейся вокруг The Beatles в 1960-х, придумали термин "битломания", обозначающий сильную, граничащую с сумасшествием любовь к группе.

Фанатки оккупировали аэропорты и гостиницы, где появлялись артисты, сносили ограждения, срывали голоса от воплей, бросались на сцену и падали в обмороки на концертах.

Даже штурмовали Букингемский дворец, когда битлов награждали орденами Британской империи.

Экзальтированные поклонницы были везде и во все времена: можно, например, вспомнить легендарное противостояние "лемешисток", поддерживающих тенора Сергея Лемешева, и "козловитянок", восторгающихся его соперником Иваном Козловским.

Автомобиль с участниками группы The Beatles в окружении фанатов в Лондоне
1 из 10

Из-за истерии, творившейся вокруг The Beatles в 1960-х, придумали термин "битломания", обозначающий сильную, граничащую с сумасшествием любовь к группе.

Фанатки оккупировали аэропорты и гостиницы, где появлялись артисты, сносили ограждения, срывали голоса от воплей, бросались на сцену и падали в обмороки на концертах.

Даже штурмовали Букингемский дворец, когда битлов награждали орденами Британской империи.

Экзальтированные поклонницы были везде и во все времена: можно, например, вспомнить легендарное противостояние "лемешисток", поддерживающих тенора Сергея Лемешева, и "козловитянок", восторгающихся его соперником Иваном Козловским.

© AP Photo
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Не менее активные поклонники у Аллы Пугачевой. Хотя с фанатами Софии Ротару они не дрались, но для своего кумира бывали по-настоящему опасными.

В 1980-е звезду преследовал настоящий серийный маньяк (его позднее задержали за убийство четырех женщин). В конце 1990-х один из меломанов пробрался к певице в дом и неделю жил в вентиляционной трубе, выходя по ночам и обкрадывая холодильник (почти как в фильме "Паразиты").

Была и такая поклонница, которая ради знакомства со звездой подружилась с шофером певицы. А затем даже вышла за него замуж и родила детей. Она хотела, чтобы Пугачева стала их крестной, но артистка отказалась.

Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
2 из 10

Не менее активные поклонники у Аллы Пугачевой. Хотя с фанатами Софии Ротару они не дрались, но для своего кумира бывали по-настоящему опасными.

В 1980-е звезду преследовал настоящий серийный маньяк (его позднее задержали за убийство четырех женщин). В конце 1990-х один из меломанов пробрался к певице в дом и неделю жил в вентиляционной трубе, выходя по ночам и обкрадывая холодильник (почти как в фильме "Паразиты").

Была и такая поклонница, которая ради знакомства со звездой подружилась с шофером певицы. А затем даже вышла за него замуж и родила детей. Она хотела, чтобы Пугачева стала их крестной, но артистка отказалась.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Invision / Chris Pizzello

Фанаты Джастина Бибера тоже готовы на многое. Один сделал множество пластических операций, чтобы стать копией артиста. В результате он отобрал у певца часть славы, что самому Биберу не понравилось.

Не в восторге был певец и от выходки зрителя на шоу в Дубае. Артист исполнял на за роялем один из номеров. Из ниоткуда на сцене возник парень и, подбежав, попытался обнять Джастина со спины.

Секьюрити среагировали быстро: буквально через секунду оттеснили поклонника в одну сторону, а Бибер отскочил в другую. И вовремя: из-за потасовки рояль с грохотом упал на сцену, чудом никого не придавив. Ну а Бибер продолжил выступление.

Джастин Бибер выступает на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Инглвуде
3 из 10

Фанаты Джастина Бибера тоже готовы на многое. Один сделал множество пластических операций, чтобы стать копией артиста. В результате он отобрал у певца часть славы, что самому Биберу не понравилось.

Не в восторге был певец и от выходки зрителя на шоу в Дубае. Артист исполнял на за роялем один из номеров. Из ниоткуда на сцене возник парень и, подбежав, попытался обнять Джастина со спины.

Секьюрити среагировали быстро: буквально через секунду оттеснили поклонника в одну сторону, а Бибер отскочил в другую. И вовремя: из-за потасовки рояль с грохотом упал на сцену, чудом никого не придавив. Ну а Бибер продолжил выступление.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© AFP 2021 / Bertrand Guay

Сюрреалистичная история произошла с Моби. В 1990-х в Торонто во время ночного рейва на него напало трехметровое дерево.

Это был фанат в костюме: он забрался на сцену и вел себя довольно агрессивно.

Как потом вспоминал артист, все решили, что так задумано и это просто часть шоу.

Поэтому музыканту пришлось самостоятельно отбиваться от назойливого растения, пока толпа ликовала на танцполе.

Моби во время выступления в Париже
4 из 10

Сюрреалистичная история произошла с Моби. В 1990-х в Торонто во время ночного рейва на него напало трехметровое дерево.

Это был фанат в костюме: он забрался на сцену и вел себя довольно агрессивно.

Как потом вспоминал артист, все решили, что так задумано и это просто часть шоу.

Поэтому музыканту пришлось самостоятельно отбиваться от назойливого растения, пока толпа ликовала на танцполе.

© AFP 2021 / Bertrand Guay
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter

Джаред Лето — не только актер, но и музыкант группы 30 Seconds to Mars, а также ценитель искусства. Возможно, поэтому он довольно спокойно отреагировал, когда один из фанатов прислал ему в подарок отрезанное ухо.

"Это было очень странно, — рассказывал актер. — Целое ухо! Там еще была записка: "Ты слушаешь?" Это что-то в стиле Ван Гога".

На вопрос, как он поступил с подарком, Лето ответил, что проколол в нем дырку и носил как кулон. Скорее всего, это шутка: артист любит эпатировать и сам часто шокирует коллег. Например, партнерше по "Отряду самоубийц" Марго Робби отправил черную коробку, в которой оказалась живая крыса.

Солист группы Thirty seconds to Mars Джаред Лето на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе
5 из 10

Джаред Лето — не только актер, но и музыкант группы 30 Seconds to Mars, а также ценитель искусства. Возможно, поэтому он довольно спокойно отреагировал, когда один из фанатов прислал ему в подарок отрезанное ухо.

"Это было очень странно, — рассказывал актер. — Целое ухо! Там еще была записка: "Ты слушаешь?" Это что-то в стиле Ван Гога".

На вопрос, как он поступил с подарком, Лето ответил, что проколол в нем дырку и носил как кулон. Скорее всего, это шутка: артист любит эпатировать и сам часто шокирует коллег. Например, партнерше по "Отряду самоубийц" Марго Робби отправил черную коробку, в которой оказалась живая крыса.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevin Winter
© AP Photo / Joel Ryan

Носить одежду, такую же, как у звезды, делать одинаковые татуировки в тех же местах — поклоннице британской певицы Джесси Джей этого было мало.

Джесси в 2011 году сломала ногу и выступала на концерте в гипсе. Спустя какое-то время певица получила от фанатки сообщение о том, что она готова пойти на все, лишь бы быть похожей на Джесси. И фото — в гипсе на той же ноге.

Джесси Джей на музыкальном фестивале в Гластонбери
6 из 10

Носить одежду, такую же, как у звезды, делать одинаковые татуировки в тех же местах — поклоннице британской певицы Джесси Джей этого было мало.

Джесси в 2011 году сломала ногу и выступала на концерте в гипсе. Спустя какое-то время певица получила от фанатки сообщение о том, что она готова пойти на все, лишь бы быть похожей на Джесси. И фото — в гипсе на той же ноге.

© AP Photo / Joel Ryan
© AP Photo / Invision / Joel Ryan

Кстати, о татуировках. Поклонник Майли Сайрус признался в Сети, что сделал 27 рисунков на теле, посвященных певице. А фанатка рэпера Дрейка вытатуировала имя кумира у себя на лбу! Дрейк, узнав о столь необычном жесте, даже пожелал с ней встретиться.

"Я хочу понять, что произошло. Но это круто, это невероятный шаг", — говорил певец.

А вот тату-мастера музыкант осудил, посоветовав не попадаться ему на глаза. Тот, в свою очередь, оправдался тем, что просто выполнял заказ.

Сам Дрейк однажды признался, что хотел бы набить тату с лицом Селин Дион. Но певица попросила его не делать этого.

Дрейк на фестивале Wireless в Лондоне
7 из 10

Кстати, о татуировках. Поклонник Майли Сайрус признался в Сети, что сделал 27 рисунков на теле, посвященных певице. А фанатка рэпера Дрейка вытатуировала имя кумира у себя на лбу! Дрейк, узнав о столь необычном жесте, даже пожелал с ней встретиться.

"Я хочу понять, что произошло. Но это круто, это невероятный шаг", — говорил певец.

А вот тату-мастера музыкант осудил, посоветовав не попадаться ему на глаза. Тот, в свою очередь, оправдался тем, что просто выполнял заказ.

Сам Дрейк однажды признался, что хотел бы набить тату с лицом Селин Дион. Но певица попросила его не делать этого.

© AP Photo / Invision / Joel Ryan
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello

Фермер из Мэриленда выкосил собственное кукурузное поле размером в пять гектаров так, чтобы получился портрет певицы Тейлор Свифт.

Увидеть его можно было только с высоты птичьего полета, но Свифт оценила старания и разместила фото шедевра у себя в Instagram.

Впрочем, некоторые поклонники артистки настроены еще более авантюрно: один их них ради встречи с Тейлор переплыл залив, чтобы попасть на ее частный пляж. Свифт это не оценила и позвала охрану.

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе
8 из 10

Фермер из Мэриленда выкосил собственное кукурузное поле размером в пять гектаров так, чтобы получился портрет певицы Тейлор Свифт.

Увидеть его можно было только с высоты птичьего полета, но Свифт оценила старания и разместила фото шедевра у себя в Instagram.

Впрочем, некоторые поклонники артистки настроены еще более авантюрно: один их них ради встречи с Тейлор переплыл залив, чтобы попасть на ее частный пляж. Свифт это не оценила и позвала охрану.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фанаты-авантюристы есть и у российских звезд. В 2020-м поклонник Ольги Бузовой напал на одно из отделений банка в Москве, взял нескольких посетителей в заложники и требовал встречи с артисткой.

Бузова была шокирована, собиралась приехать на переговоры, но полицейским удалось обезвредить злоумышленника и освободить заложников.

Уже потом певица рассказывала, что с ней бывали ситуации, когда поклонники после концерта кидались на машину, а однажды на нее напали на сцене, из-за чего Бузова разбила губу.

Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
9 из 10

Фанаты-авантюристы есть и у российских звезд. В 2020-м поклонник Ольги Бузовой напал на одно из отделений банка в Москве, взял нескольких посетителей в заложники и требовал встречи с артисткой.

Бузова была шокирована, собиралась приехать на переговоры, но полицейским удалось обезвредить злоумышленника и освободить заложников.

Уже потом певица рассказывала, что с ней бывали ситуации, когда поклонники после концерта кидались на машину, а однажды на нее напали на сцене, из-за чего Бузова разбила губу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чуть более безобидную выходку наблюдали зрители "Премии Муз-ТВ" 2019 года, когда Егор Крид исполнял дуэтом с Валерий песню "Часики".

К ним подошла какая-то девушка и принялась танцевать со звездами в такт мелодии.

Охрана быстро поняла, что это не часть шоу, и сопроводила фанатку за кулисы.

Певцы Валерия и Егор Крид на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
10 из 10

Чуть более безобидную выходку наблюдали зрители "Премии Муз-ТВ" 2019 года, когда Егор Крид исполнял дуэтом с Валерий песню "Часики".

К ним подошла какая-то девушка и принялась танцевать со звездами в такт мелодии.

Охрана быстро поняла, что это не часть шоу, и сопроводила фанатку за кулисы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
КультураThe BeatlesАлла ПугачеваОльга БузоваВалерия (Алла Перфилова)Джаред ЛетоДжастин БиберВинсент Ван ГогТейлор Свифт (певица)ДрейкЕгор КридЗнаменитостиМузыкаМайли Сайрус
 
 
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