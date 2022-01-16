Отрезанное ухо, захват банка, тату на лице. На что идут фанаты ради звезд

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Из-за истерии, творившейся вокруг The Beatles в 1960-х, придумали термин "битломания", обозначающий сильную, граничащую с сумасшествием любовь к группе.

Фанатки оккупировали аэропорты и гостиницы, где появлялись артисты, сносили ограждения, срывали голоса от воплей, бросались на сцену и падали в обмороки на концертах.

Даже штурмовали Букингемский дворец, когда битлов награждали орденами Британской империи.

Экзальтированные поклонницы были везде и во все времена: можно, например, вспомнить легендарное противостояние "лемешисток", поддерживающих тенора Сергея Лемешева, и "козловитянок", восторгающихся его соперником Иваном Козловским.