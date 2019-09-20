Селин Дион попросила рэпера Дрейка не делать татуировку с ее лицом

"Пожалуйста, Дрейк, я люблю тебя очень сильно. Могу я тебе кое-что сказать? Не делай этого. Мы можем выпить, прогуляться, спеть вместе — проси все, что хочешь, но, пожалуйста, только не делай татуировку с моим лицом", — попросила Селин Дион.