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РИА Новости
Культура

Селин Дион попросила рэпера Дрейка не делать татуировку с ее лицом

15:22 20.09.2019
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© AFP 2019 / Valerie Macon, AP Photo/Invision/Evan AgostiniСелин Дион и Дрейк
Селин Дион и Дрейк
© AFP 2019 / Valerie Macon, AP Photo/Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Канадская певица Селин Дион обратилась к рэперу Дрейку, чтобы он не делал татуировку с ее лицом, когда давала интервью журналисту из iHeartRadio Canada, сообщает Daily Mail.

"Пожалуйста, Дрейк, я люблю тебя очень сильно. Могу я тебе кое-что сказать? Не делай этого. Мы можем выпить, прогуляться, спеть вместе — проси все, что хочешь, но, пожалуйста, только не делай татуировку с моим лицом", — попросила Селин Дион.

Певица объяснила это тем, что со временем изображение может вытянуться и выглядеть некрасиво, чего бы ей не хотелось.
"Если уж очень хочется, то всегда можно сделать временную татуировку", — предложила певица.
Музыкант Дрейк, который познакомился с Селин Дион в 2017 году на церемонии вручения музыкальных премий Billboard, заявил, что хотел бы сделать тату в ее честь через пару лет. Время подошло.
Рэпер давно известен тем, что делает наколки посвященные знаменитостям, так у него уже есть изображения, например, Рианны, The Beatles и игроков из баскетбольной команды Голден Стэйт Уорриорз.
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