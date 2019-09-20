Селин Дион попросила рэпера Дрейка не делать татуировку с ее лицом

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Канадская певица Селин Дион обратилась к рэперу Дрейку, чтобы он не делал татуировку с ее лицом, когда давала интервью журналисту из iHeartRadio Canada, сообщает Daily Mail.
"Пожалуйста, Дрейк, я люблю тебя очень сильно. Могу я тебе кое-что сказать? Не делай этого. Мы можем выпить, прогуляться, спеть вместе — проси все, что хочешь, но, пожалуйста, только не делай татуировку с моим лицом", — попросила Селин Дион.
Певица объяснила это тем, что со временем изображение может вытянуться и выглядеть некрасиво, чего бы ей не хотелось.
"Если уж очень хочется, то всегда можно сделать временную татуировку", — предложила певица.
Музыкант Дрейк, который познакомился с Селин Дион в 2017 году на церемонии вручения музыкальных премий Billboard, заявил, что хотел бы сделать тату в ее честь через пару лет. Время подошло.
Рэпер давно известен тем, что делает наколки посвященные знаменитостям, так у него уже есть изображения, например, Рианны, The Beatles и игроков из баскетбольной команды Голден Стэйт Уорриорз.
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