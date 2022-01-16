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В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022
В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:22
2022-01-16T23:22
в мире
турция
аэс "аккую"
россия
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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start."На Восточный грузовой терминал на площадке доставлены четыре парогенератора, изготовленных для второго энергоблока АЭС "Аккую". Парогенераторы были успешно выгружены с сухогруза с помощью тяжелого гусеничного крана, а доступ к ним был проверен специальной комиссией. После этой проверки оборудование было передано в зону временного хранения, где будет проводиться проверка качества"-, пишет издание.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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в мире, турция, аэс "аккую", россия
23:22 16.01.2022
 
В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ

Start: В Турцию доставили четыре парогенератора российского производства для АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую"
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую"
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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start.
"На Восточный грузовой терминал на площадке доставлены четыре парогенератора, изготовленных для второго энергоблока АЭС "Аккую". Парогенераторы были успешно выгружены с сухогруза с помощью тяжелого гусеничного крана, а доступ к ним был проверен специальной комиссией. После этой проверки оборудование было передано в зону временного хранения, где будет проводиться проверка качества"-, пишет издание.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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Эрдоган обсудил с Путиным участие в строительстве двух АЭС в Турции
 
В миреТурцияАЭС "Аккую"Россия
 
 
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