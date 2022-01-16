https://ria.ru/20220116/energobloki-1768131218.html

В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ

В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022

В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ

Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T23:22

2022-01-16T23:22

2022-01-16T23:22

в мире

турция

аэс "аккую"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637560_0:183:1005:748_1920x0_80_0_0_32dc933f8b87962791edff43fdcb5148.jpg

АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start."На Восточный грузовой терминал на площадке доставлены четыре парогенератора, изготовленных для второго энергоблока АЭС "Аккую". Парогенераторы были успешно выгружены с сухогруза с помощью тяжелого гусеничного крана, а доступ к ним был проверен специальной комиссией. После этой проверки оборудование было передано в зону временного хранения, где будет проводиться проверка качества"-, пишет издание.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

https://ria.ru/20210930/aes-1752478500.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, аэс "аккую", россия