https://ria.ru/20220116/energobloki-1768131218.html
В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022
В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:22
2022-01-16T23:22
2022-01-16T23:22
в мире
турция
аэс "аккую"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637560_0:183:1005:748_1920x0_80_0_0_32dc933f8b87962791edff43fdcb5148.jpg
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию, передает турецкая газета Start."На Восточный грузовой терминал на площадке доставлены четыре парогенератора, изготовленных для второго энергоблока АЭС "Аккую". Парогенераторы были успешно выгружены с сухогруза с помощью тяжелого гусеничного крана, а доступ к ним был проверен специальной комиссией. После этой проверки оборудование было передано в зону временного хранения, где будет проводиться проверка качества"-, пишет издание.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
https://ria.ru/20210930/aes-1752478500.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637560_4:0:1001:748_1920x0_80_0_0_b8567f5ded55fa8fe7e90b505e2cb694.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, аэс "аккую", россия
В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
Start: В Турцию доставили четыре парогенератора российского производства для АЭС "Аккую"