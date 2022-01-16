https://ria.ru/20220116/dtp-1768131041.html

В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека

В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2022

В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека

Два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T23:14

2022-01-16T23:14

2022-01-16T23:14

происшествия

москва

гумвд москвы

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Люблинская улица, автомобиль Daewoo въехал в скорую, не успев затормозить. Пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220116/dtp-1768062530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, гумвд москвы