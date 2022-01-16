https://ria.ru/20220116/dtp-1768131041.html
В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2022
В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
Два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:14
2022-01-16T23:14
2022-01-16T23:14
происшествия
москва
гумвд москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Люблинская улица, автомобиль Daewoo въехал в скорую, не успев затормозить. Пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220116/dtp-1768062530.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гумвд москвы
В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
Два человека, водитель и пассажир Daewoo, пострадали в ДТП со скорой на юго-востоке Москвы