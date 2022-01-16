https://ria.ru/20220116/dtp-1768125452.html
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
В Воронежской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 16.01.2022
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
Трое взрослых погибли, один ребенок получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T21:24
2022-01-16T21:24
2022-01-16T21:24
происшествия
новоусманский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Трое взрослых погибли, один ребенок получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла около 19.40 мск в Новоусманском районе на 530-м километре автодороги М-4 "Дон"."По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении города Москва, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил манёвр разворота", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП погибли водитель BMW и два его пассажира - мужчина и женщина, жители Воронежской области."Также телесные повреждения получил ребенок (девочка 5-6 лет)", - добавил представитель ГУМВД.На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20220105/dtp-1766658795.html
https://ria.ru/20220112/dtp-1767518120.html
новоусманский район
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происшествия, новоусманский район, воронежская область
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
В Воронежской области В ДТП иномарки с грузовиком погибли трое взрослых, пострадал ребенок