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В Воронежской области в ДТП погибли три человека
В Воронежской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 16.01.2022
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
Трое взрослых погибли, один ребенок получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T21:24
2022-01-16T21:24
происшествия
новоусманский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Трое взрослых погибли, один ребенок получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла около 19.40 мск в Новоусманском районе на 530-м километре автодороги М-4 "Дон"."По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении города Москва, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил манёвр разворота", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП погибли водитель BMW и два его пассажира - мужчина и женщина, жители Воронежской области."Также телесные повреждения получил ребенок (девочка 5-6 лет)", - добавил представитель ГУМВД.На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20220105/dtp-1766658795.html
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происшествия, новоусманский район, воронежская область
21:24 16.01.2022
 
В Воронежской области в ДТП погибли три человека

В Воронежской области В ДТП иномарки с грузовиком погибли трое взрослых, пострадал ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Трое взрослых погибли, один ребенок получил травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла около 19.40 мск в Новоусманском районе на 530-м километре автодороги М-4 "Дон".
Трасса Дон, где столкнулись несколько десятков машин
5 января, 18:39
МВД назвало причину массовых ДТП на трассе "Дон"
"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении города Москва, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил манёвр разворота", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП погибли водитель BMW и два его пассажира - мужчина и женщина, жители Воронежской области.
"Также телесные повреждения получил ребенок (девочка 5-6 лет)", - добавил представитель ГУМВД.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 16:21
В Липецке столкнулись 19 автомобилей
 
ПроисшествияНовоусманский районВоронежская область
 
 
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