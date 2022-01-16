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В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый
В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый - РИА Новости, 16.01.2022
В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый
Два малолетних ребенка и женщина-водитель погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Красноярском, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:47
2022-01-16T16:56
происшествия
красноярск
сосновоборск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Два малолетних ребенка и женщина-водитель погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Красноярском, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 3 человека в автомобиле Honda: женщина-водитель и двое малолетних детей, возраст уточняется". – говорится в сообщении.По данным регионального главка МВД, авария произошла вечером (по местному времени) в воскресенье на восьмом километре автодороги "Малый обход" Красноярска.В столкновении участвовали автомобиль Honda Fit и грузовик Mersedes.На месте работают ГИБДД и руководство краевого главка.
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происшествия, красноярск, сосновоборск, красноярский край
15:47 16.01.2022 (обновлено: 16:56 16.01.2022)
 
В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый

Два ребенка и взрослый погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Красноярском

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП на 8-м км автодороги "Малый обход" в Красноярске
ДТП на 8-м км автодороги Малый обход в Красноярске - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
ДТП на 8-м км автодороги "Малый обход" в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Два малолетних ребенка и женщина-водитель погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Красноярском, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 3 человека в автомобиле Honda: женщина-водитель и двое малолетних детей, возраст уточняется". – говорится в сообщении.
По данным регионального главка МВД, авария произошла вечером (по местному времени) в воскресенье на восьмом километре автодороги "Малый обход" Красноярска.
В столкновении участвовали автомобиль Honda Fit и грузовик Mersedes.
На месте работают ГИБДД и руководство краевого главка.
В Красноярске женщина-водитель BMW сбила 8-летнего мальчика на тротуаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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