https://ria.ru/20220116/dtp-1768101756.html
В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый
В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый - РИА Новости, 16.01.2022
В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый
Два малолетних ребенка и женщина-водитель погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Красноярском, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:47
2022-01-16T15:47
2022-01-16T16:56
происшествия
красноярск
сосновоборск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Два малолетних ребенка и женщина-водитель погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Красноярском, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 3 человека в автомобиле Honda: женщина-водитель и двое малолетних детей, возраст уточняется". – говорится в сообщении.По данным регионального главка МВД, авария произошла вечером (по местному времени) в воскресенье на восьмом километре автодороги "Малый обход" Красноярска.В столкновении участвовали автомобиль Honda Fit и грузовик Mersedes.На месте работают ГИБДД и руководство краевого главка.
https://ria.ru/20220112/dtp-1767479729.html
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происшествия, красноярск, сосновоборск, красноярский край
15:47 16.01.2022 (обновлено: 16:56 16.01.2022)
В ДПТ под Красноярском погибли два ребенка и взрослый
Два ребенка и взрослый погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Красноярском