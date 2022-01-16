https://ria.ru/20220116/dtp-1768062530.html
В ДТП в Подольске погибли три человека
В ДТП в Подольске погибли три человека - РИА Новости, 16.01.2022
В ДТП в Подольске погибли три человека
Три человека погибли, ещё трое в больнице после того, как автомобиль ВАЗ в подмосковном Подольске выехал на "встречку" и врезался в иномарку, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T10:11
2022-01-16T10:11
2022-01-16T10:11
происшествия
подольск
гумвд по московской области
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое в больнице после того, как автомобиль ВАЗ в подмосковном Подольске выехал на "встречку" и врезался в иномарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Сегодня в 1.40 на улице Кирова в городском округе Подольск водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Ауди". В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220115/dtp-1767977470.html
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происшествия, подольск, гумвд по московской области
В ДТП в Подольске погибли три человека
В ДТП в Подольске погибли три человека, трое госпитализированы