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В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе

В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2022

В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе двух... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T12:45

2022-01-16T12:45

2022-01-16T12:45

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику. Он уточнил, что работа РЭБ украинских силовиков зафиксирована у двух населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.

https://ria.ru/20220115/dnr-1767961139.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр