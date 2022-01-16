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https://ria.ru/20220116/donbass-1768073219.html
В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе
В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2022
В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе двух... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:45
2022-01-16T12:45
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику. Он уточнил, что работа РЭБ украинских силовиков зафиксирована у двух населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
https://ria.ru/20220115/dnr-1767961139.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
12:45 16.01.2022
 
В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе

В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.
В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 10:15
В ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
"Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику. Он уточнил, что работа РЭБ украинских силовиков зафиксирована у двух населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
12:16
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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