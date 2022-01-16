https://ria.ru/20220116/dementsiya-1768130049.html

Назван продукт, значительно повышающий риск деменции

Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции - РИА Новости, 16.01.2022

Назван продукт, значительно повышающий риск деменции

Ученые из Лидсского университета выяснили, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%. Об этом пишет Express. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T23:03

2022-01-16T23:03

2022-01-16T23:03

общество

здоровье

деменция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154816/60/1548166036_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_17148be3748662fb2b7e952b20c71c05.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ученые из Лидсского университета выяснили, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%. Об этом пишет Express.Исследователи проанализировали базу данных, которая содержала подробную информацию о здоровье и генетических особенностях около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет.За восемь лет наблюдений специалисты зафиксировали 2896 случаев приобретенного слабоумия. Большая часть заболевших курила и вела малоактивный образ жизни. У таких людей также чаще всего страдали деменцией родственники. При этом повышенный риск развития этого недуга от обработанного мяса был одинаковым независимо от генетической предрасположенности человека. По словам ученых, даже ежедневное употребление обычного бутерброда с беконом или колбасой на 44% увеличивает вероятность возникновения слабоумия.Ранее кандидат биологических наук Семен Голошейкин назвал первые признаки деменции. Среди них — забывчивость, снижение концентрации внимания и абстрактного мышления. Он отметил, что к заболеванию приводят нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов. Наиболее частые — болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга.

https://ria.ru/20220113/insult-1767721101.html

https://ria.ru/20220116/klubnika-1768060924.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, деменция