https://ria.ru/20220116/dementsiya-1768130049.html
Назван продукт, значительно повышающий риск деменции
Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции - РИА Новости, 16.01.2022
Назван продукт, значительно повышающий риск деменции
Ученые из Лидсского университета выяснили, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%. Об этом пишет Express. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:03
2022-01-16T23:03
2022-01-16T23:03
общество
здоровье
деменция
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ученые из Лидсского университета выяснили, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%. Об этом пишет Express.Исследователи проанализировали базу данных, которая содержала подробную информацию о здоровье и генетических особенностях около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет.За восемь лет наблюдений специалисты зафиксировали 2896 случаев приобретенного слабоумия. Большая часть заболевших курила и вела малоактивный образ жизни. У таких людей также чаще всего страдали деменцией родственники. При этом повышенный риск развития этого недуга от обработанного мяса был одинаковым независимо от генетической предрасположенности человека. По словам ученых, даже ежедневное употребление обычного бутерброда с беконом или колбасой на 44% увеличивает вероятность возникновения слабоумия.Ранее кандидат биологических наук Семен Голошейкин назвал первые признаки деменции. Среди них — забывчивость, снижение концентрации внимания и абстрактного мышления. Он отметил, что к заболеванию приводят нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов. Наиболее частые — болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга.
https://ria.ru/20220113/insult-1767721101.html
https://ria.ru/20220116/klubnika-1768060924.html
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общество, здоровье, деменция
Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
Express: бутерброд с переработанным мясом повышает риск развития деменции на 44%