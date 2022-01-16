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РКН потребовал снять ограничения со страницы делегации России в Вене

РКН потребовал снять ограничения со страницы делегации России в Вене - РИА Новости, 16.01.2022

РКН потребовал снять ограничения со страницы делегации России в Вене

Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, разблокировать аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T20:08

2022-01-16T20:08

2022-01-16T22:12

в мире

вена

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей Facebook, разблокировать аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее стало известно, что страница делегации в Facebook оказалась недоступна. Как позднее сообщили дипломаты в Twitter, это связано с постами о гарантиях безопасности.Роскомнадзор в воскресенье направил в адрес Meta Platforms письмо "с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации" и объяснить причины такого введения.Как подчеркивают в РКН, действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, запрещенной по российской Конституции.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Главной темой дискуссий стали проекты договора с США и соглашения с НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вена, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия