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Этот завтрак убьет ваше сердце
Врач рассказал об опасном для сердца завтраке - РИА Новости, 16.01.2022
Этот завтрак убьет ваше сердце
Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:53
2022-01-16T19:19
общество
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здоровье
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья.На своей странице в инстаграме врач отметил, что слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. В итоге есть риск развития панкреатита, поскольку при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа.Кроме того, подобный перекус способен навредить сердечно-сосудистой системе. "Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", — заявил медик.В то же время, по мнению Вялова, совсем отказываться от бутербродов с сыром и маслом не нужно: главное в рационе — сочетать животную пищу с растительной.
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/dieta-1767975010.html
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общество, здоровье - общество, здоровье
15:53 16.01.2022 (обновлено: 19:19 16.01.2022)
 
Врач рассказал об опасном для сердца завтраке

Гастроэнтеролог Вялов: бутерброды с маслом и сыром на завтрак опасны для здоровья

© Depositphotos / Evgeny TomeevБутерброды с маслом и сыром
Бутерброды с маслом и сыром - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Depositphotos / Evgeny Tomeev
Бутерброды с маслом и сыром
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья.
На своей странице в инстаграме врач отметил, что слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. В итоге есть риск развития панкреатита, поскольку при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа.
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Кроме того, подобный перекус способен навредить сердечно-сосудистой системе. "Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", — заявил медик.
В то же время, по мнению Вялова, совсем отказываться от бутербродов с сыром и маслом не нужно: главное в рационе — сочетать животную пищу с растительной.
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