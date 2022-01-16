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Этот завтрак убьет ваше сердце

Врач рассказал об опасном для сердца завтраке - РИА Новости, 16.01.2022

Этот завтрак убьет ваше сердце

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:53

2022-01-16T15:53

2022-01-16T19:19

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья.На своей странице в инстаграме врач отметил, что слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. В итоге есть риск развития панкреатита, поскольку при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа.Кроме того, подобный перекус способен навредить сердечно-сосудистой системе. "Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", — заявил медик.В то же время, по мнению Вялова, совсем отказываться от бутербродов с сыром и маслом не нужно: главное в рационе — сочетать животную пищу с растительной.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/dieta-1767975010.html

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