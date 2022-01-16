Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/butaforiya-1768119166.html
Британцы подняли на смех "фейковую" украинскую армию
"С этими шутки плохи". Британцы подняли на смех "фанерную" украинскую армию - РИА Новости, 16.01.2022
Британцы подняли на смех "фейковую" украинскую армию
Британская газета Daily Mail высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T19:24
2022-01-16T19:42
в мире
украина
великобритания
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_194:0:3348:1774_1920x0_80_0_0_852a136c732ca8cced7c102eb55138f7.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британская газета Daily Mail высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений.Фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок еще в декабре 2021 года опубликовал сайт французского телеканала France 24. Обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам маневров в Киевской области раздали ненастоящее оружие. Журналист сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи".Под его статьей развернулась оживленная дискуссия."Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками", — поделился Nelly853."Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года. — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода", — пожаловался Handsome Bob."Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте", — пошутил один из пользователей."У них нет никаких шансов", — убежден Nickstark.В последнее время американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США.
https://ria.ru/20211111/sluzhba-1758651521.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/vsu-1597103585.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_0:0:2544:1908_1920x0_80_0_0_2ef89770747f4dd123dc8111658e56bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины
19:24 16.01.2022 (обновлено: 19:42 16.01.2022)
 
"С этими шутки плохи". Британцы подняли на смех "фанерную" украинскую армию

Британская Daily Mail подняла на смех "фанерную" украинскую армию

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британская газета Daily Mail высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений.
Фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок еще в декабре 2021 года опубликовал сайт французского телеканала France 24. Обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам маневров в Киевской области раздали ненастоящее оружие. Журналист сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи".
Под его статьей развернулась оживленная дискуссия.
"Они не продержатся и пяти минут", — считает Lameduck.
"Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками", — поделился Nelly853.
"Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года. — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода", — пожаловался Handsome Bob.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 20:41
В ВСУ заявили о массовом уходе военных
"Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте", — пошутил один из пользователей.
"У них нет никаких шансов", — убежден Nickstark.

"Автоматы из фанеры — дешевое и доступное оружие!" — сыронизировал другой участник дискуссии.

В последнее время американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США.
Обмен пленными между Украиной и ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля 2021, 19:04
СМИ: ВСУ при попытке бегства застрелили военного, осуждавшего Зеленского
 
В миреУкраинаВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
22:56НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
22:47В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел
Лента новостейМолния
Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсекВ Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел