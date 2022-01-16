https://ria.ru/20220116/butaforiya-1768119166.html

Британцы подняли на смех "фейковую" украинскую армию

"С этими шутки плохи". Британцы подняли на смех "фанерную" украинскую армию - РИА Новости, 16.01.2022

Британцы подняли на смех "фейковую" украинскую армию

Британская газета Daily Mail высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T19:24

2022-01-16T19:24

2022-01-16T19:42

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британская газета Daily Mail высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений.Фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок еще в декабре 2021 года опубликовал сайт французского телеканала France 24. Обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам маневров в Киевской области раздали ненастоящее оружие. Журналист сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи".Под его статьей развернулась оживленная дискуссия."Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками", — поделился Nelly853."Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года. — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода", — пожаловался Handsome Bob."Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте", — пошутил один из пользователей."У них нет никаких шансов", — убежден Nickstark.В последнее время американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США.

https://ria.ru/20211111/sluzhba-1758651521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/vsu-1597103585.html

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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины