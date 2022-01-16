https://ria.ru/20220116/butaforiya-1768119166.html
Британцы подняли на смех "фейковую" украинскую армию
"С этими шутки плохи". Британцы подняли на смех "фанерную" украинскую армию - РИА Новости, 16.01.2022
Британцы подняли на смех "фейковую" украинскую армию
Британская газета Daily Mail высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T19:24
2022-01-16T19:24
2022-01-16T19:42
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британская газета Daily Mail высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений.Фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок еще в декабре 2021 года опубликовал сайт французского телеканала France 24. Обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам маневров в Киевской области раздали ненастоящее оружие. Журналист сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи".Под его статьей развернулась оживленная дискуссия."Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками", — поделился Nelly853."Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года. — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода", — пожаловался Handsome Bob."Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте", — пошутил один из пользователей."У них нет никаких шансов", — убежден Nickstark.В последнее время американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины
19:24 16.01.2022 (обновлено: 19:42 16.01.2022)
"С этими шутки плохи". Британцы подняли на смех "фанерную" украинскую армию
Британская Daily Mail подняла на смех "фанерную" украинскую армию
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Британская газета Daily Mail
высмеяла деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений.
Фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок еще в декабре 2021 года опубликовал сайт французского телеканала France 24
. Обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам маневров в Киевской области раздали ненастоящее оружие. Журналист сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи".
Под его статьей развернулась оживленная дискуссия.
"Они не продержатся и пяти минут", — считает Lameduck.
"Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками", — поделился Nelly853.
"Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года. — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода", — пожаловался Handsome Bob.
"Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте", — пошутил один из пользователей.
"У них нет никаких шансов", — убежден Nickstark.
"Автоматы из фанеры — дешевое и доступное оружие!" — сыронизировал другой участник дискуссии.
В последнее время американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию
в подготовке "наступления" на Украину
. В Москве
не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
, никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США
.