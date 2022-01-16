https://ria.ru/20220116/britanets-1768109285.html

Захвативший заложников в синагоге в Техасе оказался британцем, сообщили СМИ

Захвативший заложников в синагоге в Техасе оказался британцем, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022

Захвативший заложников в синагоге в Техасе оказался британцем, сообщили СМИ

Подозреваемый, застреленный после захвата заложников в синагоге в американском штате Техас, был британцем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T17:27

2022-01-16T17:27

2022-01-16T18:12

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ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемый, застреленный после захвата заложников в синагоге в американском штате Техас, был британцем, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Великобритании."Мы знаем о смерти британца в Техасе и находимся в контакте с местными властями", - цитирует телеканал представителя МИД.По данным телеканала, который ссылается на американские СМИ, подозреваемый говорил с британским акцентом.Захвативший заложников в субботу в синагоге Колливилла удерживал четырех человек, в том числе раввина. Спустя несколько часов он отпустил одного человека. Отмечалось, что захватчик угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане. СМИ сообщали, что речь якобы идет о сестре захватчика Аафии Сиддики, которая получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе. Как позднее информировал телеканал CNN, адвокат Сиддики опроверг информацию, что захвативший заложников был братом ее подзащитной. Полиция американского Колливилла в штате Техас подтвердила, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв.

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в мире, техас, форт-уэрт, афганистан, великобритания