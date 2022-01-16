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Турция заявила о нейтрализации шести боевиков на севере Ирака
Турция заявила о нейтрализации шести боевиков на севере Ирака - РИА Новости, 16.01.2022
Турция заявила о нейтрализации шести боевиков на севере Ирака
Министерство национальной обороны Турции сообщило, что нейтрализованы шесть боевиков курдских вооруженных формирований на севере Ирака. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:50
2022-01-16T13:50
2022-01-16T13:50
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ирак
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило, что нейтрализованы шесть боевиков курдских вооруженных формирований на севере Ирака."Наша борьба с терроризмом и террористами продолжается эффективно и решительно. Шесть террористов РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), обнаруженных на севере Ирака, были нейтрализованы", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ирак, рабочая партия курдистана
Турция заявила о нейтрализации шести боевиков на севере Ирака
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации шести курдских боевиков на севере Ирака